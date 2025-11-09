Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2994819
Zee UP-UttarakhandMathura

Mathura News: मथुरा में तेज रफ्तार का कहर! शराबी कार चालक ने बाइक सवार दो युवकों को रौंदा, मौके पर मची चीख-पुकार

Mathura Road Accident: मथुरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर सड़क पार कर रहे दो किशोरों को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 09, 2025, 01:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mathura Road Accident
Mathura Road Accident

Mathura News/कन्हैया लाल शर्मा: उत्तर प्रदेश के मथुरा के गोवर्धन-मथुरा रोड स्थित गांव खामनी में 6 अक्टूबर की रात एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी. इस दर्दनाक हादसे का लाइव सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक हवा में उछल गए.

कहां के रहने वाले हैं दोनों घायल युवक?
गांव खामनी के रहने वाले 15 वर्षीय ऋषि और विकास नामक दोनों युवक किसी काम से निकले थे. वे रात के समय मेन रोड पर डिवाइडर क्रॉसिंग से रास्ता पार कर रहे थे. उसी क्षण एक अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर के बाद दोनों युवक पास खड़ी एक इको कार और टक्कर मारने वाली कार के बीच में बुरी तरह फंस गए.

नशे में था चालक
टक्कर की तेज आवाज सुनकर मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. उन्होंने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में लिया और दोनों घायल युवकों को तुरंत अस्पताल भिजवाया. सूत्रों के अनुसार, कार चालक ने शराब का सेवन किया हुआ था. यह घटना पूरी तरह से कार चालक की लापरवाही का नतीजा बताई जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

फिलहाल, दोनों गंभीर रूप से घायल युवक मथुरा के मेहता नर्सिंग होम में भर्ती हैं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है. वे जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. घायलों का उपचार जारी है और आरोपी की तलाश की जा रही है.

 

TAGS

Mathura NewsMathura road accidentUP Road Accident

Trending news

Mathura News
मथुरा में तेज रफ्तार का कहर! शराबी कार चालक ने बाइक सवार दो युवकों को रौंदा
Lucknow news
मौलाना शमशुल हुदा खान की अकूत संपत्ति का खुलासा! अब तक 17 बैंक खाते सीज
amroha groom died heart attack
खुशियों पर टूटा गमों का पहाड़, शादी की रस्मों के बीच दूल्हे की हार्ट अटैक से मौत
Lucknow news
लखनऊ से बिहार-बंगाल तक कोडीन की काली सप्लाई चेन का खुलासा! निदेशक पर FIR दर्ज
jaunpur news
वो उसी की है….पत्नी पर चढ़ा 'इश्क' का फीवर तो पति ने खुद करा दी प्रेमी संग शादी
gonda news
धान की पैदावार का आकलन हेतु डीएम ने कराई क्रॉप कटिंग, किसानों के खेतों में हुई उपज क
Sambhal News
'अगर पाकिस्तान नहीं बना होता तो हम भी होते प्रधानमंत्री...' सपा MLA का विवादित बयान
lakhimpur kheri news
पारिवारिक विवाद में तड़तड़ाई गोलियां, चाचा की गोली ने ले ली भतीजे की जान
Bhadohi News
भदोही में पूर्व विधायक विजय मिश्रा के भतीजे की लग्जरी कार कुर्क करने के आदेश
PM Narendra Modi
पति संग ऋषिकेश पहुंचीं PM मोदी की बहन, मंदिर में दर्शन के बाद नजारों का करेंगी दीदार