Mathura News: मथुरा में तेज रफ्तार का कहर! शराबी कार चालक ने बाइक सवार दो युवकों को रौंदा, मौके पर मची चीख-पुकार

Mathura News/कन्हैया लाल शर्मा: उत्तर प्रदेश के मथुरा के गोवर्धन-मथुरा रोड स्थित गांव खामनी में 6 अक्टूबर की रात एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी. इस दर्दनाक हादसे का लाइव सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक हवा में उछल गए.

कहां के रहने वाले हैं दोनों घायल युवक?

गांव खामनी के रहने वाले 15 वर्षीय ऋषि और विकास नामक दोनों युवक किसी काम से निकले थे. वे रात के समय मेन रोड पर डिवाइडर क्रॉसिंग से रास्ता पार कर रहे थे. उसी क्षण एक अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर के बाद दोनों युवक पास खड़ी एक इको कार और टक्कर मारने वाली कार के बीच में बुरी तरह फंस गए.

नशे में था चालक

टक्कर की तेज आवाज सुनकर मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. उन्होंने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में लिया और दोनों घायल युवकों को तुरंत अस्पताल भिजवाया. सूत्रों के अनुसार, कार चालक ने शराब का सेवन किया हुआ था. यह घटना पूरी तरह से कार चालक की लापरवाही का नतीजा बताई जा रही है.

फिलहाल, दोनों गंभीर रूप से घायल युवक मथुरा के मेहता नर्सिंग होम में भर्ती हैं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है. वे जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. घायलों का उपचार जारी है और आरोपी की तलाश की जा रही है.