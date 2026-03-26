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जमानत न मिलने से आहत विचाराधीन कैदी ने लगाई फांसी, इलाज के दौरान मौत!

Mathura News:  मथुरा जिला के कारागार में बंद एक विचाराधीन कैदी ने जमानत न मिलने से आहत होकर आत्महत्या कर ली. इस घटना से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 26, 2026, 05:15 PM IST
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जमानत न मिलने से आहत विचाराधीन कैदी ने लगाई फांसी, इलाज के दौरान मौत!

मथुरा न्यूज/कन्हैया लाल शर्मा : उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला के कारागार में बंद एक विचाराधीन कैदी ने जमानत न मिलने से आहत होकर आत्महत्या कर ली. इस घटना से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है. मृतक की पहचान सुरेश, निवासी गोवर्धन के रूप में हुई है, जो एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में मई 2025 से जेल में बंद था.

जानें पूरा मामला ? 
जानकारी के अनुसार, बुधवार रात करीब साढ़े नौ बजे सुरेश शौचालय गया था, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटा. लगभग दस मिनट बीत जाने के बाद ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों को शक हुआ. उन्होंने शौचालय का दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए.सुरेश ने अपने लोअर को गेट की कुंडी में बांधकर फांसी लगा ली थी.

आनन-फानन में जेल अस्पताल 
घटना के तुरंत बाद जेल प्रशासन हरकत में आया. सुरेश को फंदे से नीचे उतारकर आनन-फानन में जेल अस्पताल ले जाया गया. वहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया.गुरुवार तड़के इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.                    

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हाईकोर्ट में अपील भी की थी
बताया जा रहा है कि सुरेश काफी समय से मानसिक तनाव में था. जमानत न मिलने के कारण वह परेशान चल रहा था. परिजनों ने उसकी जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील भी की थी, लेकिन 24 मार्च को भी उसका मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हो पाया. इस वजह से वह और अधिक निराश हो गया था. घटना से कुछ समय पहले उसने अपने पिता से फोन पर बात कर नाराजगी भी जताई थी. इस घटना के बाद जेल प्रशासन में अफरा-तफरी का माहौल है. अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा में कहां चूक हुई. साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि क्या कैदी की मानसिक स्थिति को लेकर पहले कोई संकेत मिले थे, जिन पर ध्यान नहीं दिया गया.

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हेल्पलाइन : जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.

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