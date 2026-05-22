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मथुरा में अनोखा प्रदर्शन, 'कॉकरोच' बनकर नगर निगम पहुंचा युवक

Mathura News: मथुरा में नगर निगम कार्यालय के बाहर का नजारा उस समय पूरी तरह बदल गया, जब एक समाजसेवी युवक कॉकरोच की वेशभूषा पहनकर प्रदर्शन करने पहुंचा. इस अनोखे और चौंकाने वाले प्रदर्शन ने न केवल अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 22, 2026, 07:49 PM IST
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मथुरा में अनोखा प्रदर्शन, 'कॉकरोच' बनकर नगर निगम पहुंचा युवक

Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा में नगर निगम कार्यालय के बाहर का नजारा उस समय पूरी तरह बदल गया, जब एक समाजसेवी युवक कॉकरोच की वेशभूषा पहनकर प्रदर्शन करने पहुंचा. इस अनोखे और चौंकाने वाले प्रदर्शन ने न केवल अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि स्थानीय लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बन गया.

गंदगी और भ्रष्टाचार पर तीखा प्रहार
समाजसेवी दीपक शर्मा ने कॉकरोच का रूप धारण कर नगर निगम परिसर में प्रवेश किया. उनका यह प्रदर्शन मुख्य रूप से दो गंभीर मुद्दों पर केंद्रित था.यमुना नदी में लगातार गिरते गंदे नाले और सरकारी कार्यालयों में फैला भ्रष्टाचार. कॉकरोच की ड्रेस पहने हुए दीपक शर्मा ने परिसर में नाचते-गाते हुए अपनी नाराजगी जताई. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "जिस तरह कॉकरोच गंदगी में पनपते हैं, ठीक उसी तरह शहर की बदहाल स्थिति और यमुना का प्रदूषण सरकारी लापरवाही के कारण पनप रहा है."

अधिकारियों को जगाने का अनोखा तरीका
दीपक शर्मा का मानना है कि सरकारी दफ्तरों में आम आदमी की सुनवाई नहीं होती. उन्होंने आरोप लगाया कि लोग अपनी समस्याओं को लेकर सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटते-काटते थक जाते हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुध लेने वाला नहीं होता. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और गंदगी की यह समस्या शहर को खोखला कर रही है. उनका यह "कॉकरोच प्रदर्शन" उन अधिकारियों को जगाने का एक प्रयास था, जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़े बैठे हैं.

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न्यायपालिका की टिप्पणी पर भी जताया रोष
इस विरोध प्रदर्शन के दौरान दीपक शर्मा ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा युवाओं को लेकर की गई एक हालिया टिप्पणी पर भी अपना कड़ा रोष व्यक्त किया. उन्होंने इस बयान को निंदनीय बताया और कहा कि देश का युवा वर्ग इस तरह की बातों से आहत है. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब देश की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, युवाओं को अपनी आवाज़ उठाने की आवश्यकता है.

प्रशासन से ठोस कदम की मांग
इस प्रदर्शन के दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.  स्थानीय नागरिकों ने भी इस अनोखे विरोध का समर्थन किया और यमुना प्रदूषण के मुद्दे को गंभीरता से लेने की मांग की.प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि प्रशासन को अब कान में तेल डालकर नहीं बैठना चाहिए और यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए.

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