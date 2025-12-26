Advertisement
Zee UP-UttarakhandMathura

साहब माफ कर दो.! मथुरा में 25 हजार के ईनामी साइबर ठग का हाफ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

Mathura Crime News:  साइबर अपराध के गढ़ बनते जा रहे मथुरा में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है. गुरुवार की रात थाना गोवर्धन पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान 25 हजार रुपये के इनामी अपराधी कैफ को गिरफ्तार किया है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 26, 2025, 09:00 AM IST
Mathura Encounter
Mathura Encounter

Mathura Encounter (कन्हैया शर्मा): साइबर अपराध के गढ़ बनते जा रहे मथुरा में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है. गुरुवार की रात थाना गोवर्धन पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान 25 हजार रुपये के इनामी अपराधी कैफ को गिरफ्तार किया है. जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

खेतों में बैठकर देशभर में फैला रखा था जाल
गिरफ्तार अभियुक्त कैफ पुत्र हन्नी, निवासी देवसेरस (गोवर्धन) एक शातिर साइबर अपराधी है. पुलिस के अनुसार, यह गिरोह देवसेरस के जंगलों और खेतों में छिपकर फर्जी सिम कार्ड के जरिए देश के विभिन्न राज्यों के लोगों को शिकार बनाता था. ये ठग कभी अधिकारी बनकर तो कभी परिचित बनकर लोगों के खातों में सेंध लगाते थे. इससे पहले भी एसएसपी मथुरा के निर्देश पर चलाए गए अभियान में कई अपराधी जेल भेजे गए थे, लेकिन कैफ चकमा देकर दूसरे राज्यों में भाग गया था और वहीं से ठगी का नेटवर्क चला रहा था.

गाठोली-देवसेरस मार्ग पर हुई मुठभेड़
गुरुवार की रात करीब 8:10 बजे एसओजी और गोवर्धन पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि इनामी अपराधी कैफ बिना नंबर की बाइक से गाठोली से देवसेरस की ओर आने वाला है. पुलिस ने बांबे की पहली पुलिया के पास घेराबंदी की, तो आरोपी ने खुद को घिरा देख पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक गोली कैफ के पैर में लगी और वह गिर पड़ा.

बरामदगी और आपराधिक इतिहास
कैफ का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है. उस पर वर्ष 2022 से अब तक मारपीट, धोखाधड़ी (420) और IT Act की गंभीर धाराओं में थाना गोवर्धन में कई मुकदमे दर्ज हैं. हाल ही में उस पर दर्ज हुए मुकदमे के बाद से ही पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी. पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से 01 बिना नंबर की स्पलेंडर मोटरसाइकिल, 01 देसी तमंचा (.315 बोर), 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस बरामद किया है.

पुलिस का बयान
अधिकारियों का कहना है कि साइबर अपराधियों के खिलाफ यह अभियान निरंतर जारी रहेगा. कैफ की गिरफ्तारी से क्षेत्र में सक्रिय अन्य साइबर ठगों के नेटवर्क को ध्वस्त करने में महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है.

 

