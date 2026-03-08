Advertisement
मथुरा सुहागपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, कानपुर में लूटकांड में वांछित 3 बदमाश गिरफ्तार

UP Encounter: यूपी के मुथरा जिले और कानपुर में दो पुलिस एनकाउंटर किए गए. दोनों जगहों से कुल चार अपराधियों को धर दबोचा गया है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Mar 08, 2026, 07:59 AM IST
UP Encounter
UP Encounter

कन्हैया लाल शर्मा/​मथुरा:  जनपद के थाना नौहझील क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच शनिवार रात हुई मुठभेड़ में एक शातिर अपराधी घायल हो गया. घायल बदमाश की पहचान भोला उर्फ हर्ष (22 वर्ष) के रूप में हुई है, जो सुहागपुर में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का मुख्य आरोपी है.  पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो तमंचे, भारी मात्रा में कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है. 

​सोशल मीडिया पर डाल रहा था खौफनाक स्टेटस
​जानकारी के अनुसार, 3 मार्च 2026 को ग्राम सुहागपुर में एक युवक की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी. इस मामले में वांछित भोला उर्फ हर्ष लगातार पुलिस की गिरफ्त से बाहर था. बताया जा रहा है कि आरोपी न केवल लोगों को धमका रहा था, बल्कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अवैध हथियारों के साथ स्टेटस लगाकर जनता में भय पैदा कर रहा था। मुखबिर की सटीक सूचना पर थाना नौहझील पुलिस ने यमुना एक्सप्रेस-वे की सर्विस रोड पर घेराबंदी की. 

​जवाबी फायरिंग में आरोपी को लगी गोली
​पुलिस टीम जब माइलस्टोन 69.5 के पास पहुंची, तो सुहागपुर की ओर से एक संदिग्ध युवक मोटरसाइकिल पर आता दिखाई दिया.  पुलिस ने जब उसे रुकने का इशारा किया, तो आरोपी ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा.

​भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद
​पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त के पास से निम्नलिखित सामान बरामद किया है
​हथियार: 02 तमंचे (315 बोर)
​कारतूस: 07 जिंदा कारतूस और 04 खोखा कारतूस
​वाहन: हीरो पैशन मोटरसाइकिल (रजिस्ट्रेशन नंबर UP 85 AV 5345), जिसका प्रयोग हत्या की घटना में किया गया था।

​आपराधिक इतिहास
​घायल अभियुक्त को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी नौहझील भेजा गया है.  पुलिस के अनुसार, आरोपी पर पहले से ही हत्या (धारा 103(1) BNS) और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब उसके अन्य आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है और मामले में आगे की विधिक कार्यवाही जारी है. 

कानपुर में दबोचे गए तीन बदमाश
कानपुर में शनिवार देर रात नवाबगंज पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ के दौरान लूटकांड में वांछित तीन बदमाश गिरफ्तार किए गए. जीतू उर्फ जितेंद्र गौतम, जितेंद्र निषाद उर्फ छोटू और सुमित कश्यप उर्फ कुटू दबोचे गए हैं. इस मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है. बदमाशों को हैलट अस्पताल भेजा गया है. मौके से लूट में इस्तेमाल ऑटो, तमंचे, कारतूस और लूटा सामान बरामद किया गया है. दोनों बदमाश 2 मार्च को हुई लूट की घटना में वांछित चल रहे थे. नवाबगंज थाना क्षेत्र ख्यौरा कटरी कछार क्षेत्र में मुठभेड़ हुई.

प्रयागराज में सनसनी: स्कूल से लौट रहे 6 साल के मासूम की दिनदहाड़े किडनैपिंग, बुजुर्ग दादा को धक्का देकर छीना पोता

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

