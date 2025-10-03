Mathura News: अब कोई भी नकलची बच नहीं पाएगा! यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने के लिए सरकार का नया प्लान

मथुरा/कनहैया लाल शर्मा: मथुरा में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (यूपी बोर्ड) की परीक्षाओं में नकल पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने इस बार हाईटेक और सख्त तैयारी की है. परीक्षा केंद्रों पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक से लैस सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. यह कदम परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है.

सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं, तुरंत मिलेगा अलर्ट

AI-आधारित कैमरों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये केवल परीक्षा की गतिविधियों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत अलर्ट भी जारी करेंगे. यदि कोई परीक्षार्थी नकल करने की कोशिश करता है, या फिर कोई 'डुप्लीकेट कैंडीडेट' यानी फर्जी परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा है, तो AI तकनीक से जुड़े ये कैमरे तुरंत उसकी पहचान कर लेंगे.

जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस बार परीक्षाओं में पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है. परीक्षा के दौरान कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम से सभी केंद्रों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

AI सिस्टम कैसे करेगा काम

हर परीक्षा कक्ष में AI-बेस्ड सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे

कैमरा नकल की हर संदिग्ध गतिविधि को तुरंत कैप्चर करेगा.

यह अलर्ट सीधे कंट्रोल रूम तक पहुंचेगा

सिस्टम यह भी बताएगा कि किस कमरे में बैठा कौन सा परीक्षार्थी नकल कर रहा है

अलर्ट मिलते ही मॉनिटरिंग टीम तुरंत मौके पर आवश्यक कार्रवाई कर सकेगी.

यदि किसी कक्ष में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है, तो AI सिस्टम तत्काल कंट्रोल रूम को सूचित करेगा, जिसके बाद संबंधित केंद्र पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी

सरकार की तैयारी और निजी कंपनी की भूमिका

सरकार ने इस व्यवस्था के लिए एक निजी कंपनी को ठेका भी दे दिया है.शिक्षा विभाग का मानना है कि AI तकनीक के इस्तेमाल से यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को और अधिक निष्पक्ष और नकलमुक्त बनाया जा सकेगा. यह कदम न केवल शिक्षकों और छात्रों के लिए पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि परीक्षा प्रक्रिया को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित करके विश्वसनीय भी बनाएगा.

यह भी पढ़ें :Moradabad News: डॉक्टर-इंजीनियर बन 500 लोगों से ठगे 100 करोड़, नेपाली लड़कियों ने किया ठगी का चौंकाने वाला खुलासा

