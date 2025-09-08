CMO Transfer: यूपी में सीएमओ के ताबड़तोड़ तबादले, मथुरा-रामपुर से लेकर हरदोई तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी बदले

UP CMO Transfer: उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में बड़े बदलाव करते हुए 6 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMO) के तबादले किए हैं. कई जिलों में नए सीएमओ की तैनाती की गई है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है. सरकार के आदेश के अनुसार, निम्नलिखित अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है.

मथुरा को मिला नया सीएमओ

प्रदेश सरकार ने डॉ. राधा बल्लभ को मथुरा का मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया है. मथुरा धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र है, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाए रखना बेहद जरूरी माना जाता है. डॉ. बल्लभ की नियुक्ति से यहां पर स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की उम्मीद की जा रही है.

हरदोई और रामपुर में नई तैनाती

हरदोई में डॉ. भवनाथ पांडे को मुख्य चिकित्साधिकारी बनाया गया है, जबकि रामपुर का जिम्मा डॉ. दीपा सिंह को सौंपा गया है. दोनों ही जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौतियों को देखते हुए इन अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे योजनाओं को तेजी से लागू कर जनता को राहत पहुंचाएंगे.

एटा और आज़मगढ़ की कमान

एटा में डॉ. राजेंद्र प्रसाद को मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि आज़मगढ़ का कार्यभार डॉ. ननकू राम को दिया गया है. इन जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाया जा सके.

कुशीनगर में नई जिम्मेदारी

कुशीनगर जैसे महत्वपूर्ण जिले में डॉ. चंद्रप्रकाश को मुख्य चिकित्साधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है. यह जिला बौद्ध पर्यटन का अंतरराष्ट्रीय केंद्र है, जहां हर साल देश-विदेश से लोग आते हैं. नई नियुक्ति से यहां स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर में सुधार और प्रशासनिक सख्ती आने की उम्मीद जताई जा रही है.