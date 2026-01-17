Advertisement
यूपी में सड़क हादसों का कहर, ओवरलोडिंग, कोहरा और तेज रफ्तार बने जानलेवा, कई की मौत, दर्जनों घायल

UP Road Accident: उत्तर प्रदेश में शनिवार का दिन सड़क हादसों के नाम रहा.  कहीं ओवरलोड ट्रक पलटे, कहीं घना कोहरा जानलेवा साबित हुआ तो कहीं नशे और तेज रफ्तार ने जिंदगियां छीन लीं. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 17, 2026, 12:55 PM IST
सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

UP Road Accident: उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों के भीतर अलग-अलग जिलों से सड़क हादसों की एक के बाद एक डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं.  कहीं ओवरलोड ट्रक पलटे, कहीं घने कोहरे ने जिंदगियां छीनीं, तो कहीं नशे और तेज रफ्तार ने मातम ला दिया.  इन हादसों में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों घायल हैं. 
 
सहारनपुर में भूसे से भरे ओवरलोड ट्रक का कहर
सहारनपुर में शनिवार तड़के एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया.  घंटाघर की ओर से देहरादून जा रहा भूसे से लदा एक ओवरलोड ट्रक देहरादून चौक पर गोल चक्कर लेते समय अनियंत्रित हो गया.  ट्रक पहले गोल चक्कर से टकराया, फिर विद्युत पोल को तोड़ते हुए डिवाइडर से जा भिड़ा और सड़क पर पलट गया. 

टक्कर इतनी तेज थी कि धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के लोग नींद से जाग उठे और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.  राहत की बात यह रही कि हादसा सुबह-सवेरे हुआ, जब चौक अपेक्षाकृत खाली था.  व्यस्त समय में यह दुर्घटना बड़ा नुकसान कर सकती थी. 

हादसे के दौरान ट्रक चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली.  चालक पूरी तरह सुरक्षित है, हालांकि ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.  सूचना मिलते ही जनकपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची.  उल्लेखनीय है कि यह हादसा थाने से महज 20 कदम की दूरी पर हुआ.  नगर निगम कर्मचारियों ने क्षतिग्रस्त फुलवारी हटाई.  बाद में ट्रक से भूसा उतरवाकर जेसीबी की मदद से वाहन को सीधा किया गया, जिसके बाद यातायात बहाल हो सका.  पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. 

मुजफ्फरनगर: भूसे से लदा ट्रक कार पर पलटा, दंपती गंभीर घायल
मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह दिल्ली–दून हाईवे स्थित संधावली पुल पर भूसे से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर कार पर पलट गया.  हादसे में कार सवार दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.  घटना के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और लंबा जाम लग गया. 

सीओ खतौली रामाशीष यादव ने बताया कि कोहरे के कारण ट्रक का पहिया डिवाइडर पर चढ़ गया, जिससे चालक संतुलन खो बैठा और ट्रक पलटकर पीछे से आ रही स्विफ्ट कार पर गिर गया.  आसपास के लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी.  मौके पर पहुंची मंसूरपुर थाना और नई मंडी कोतवाली पुलिस ने घायलों को बाहर निकालकर वर्धमान अस्पताल में भर्ती कराया.  घायल दंपती हरियाणा के निवासी बताए जा रहे हैं.  करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद क्रेन से ट्रक हटवाकर और बिखरा भूसा साफ कर यातायात सुचारु कराया गया.  पुलिस हादसे की जांच कर रही है. 

ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक सड़क हादसा
ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में शनिवार रात एक दर्दनाक हादसे में 27 वर्षीय युवक की मौत हो गई.  तेज रफ्तार ब्रेजा कार नाले की दीवार तोड़ते हुए एक मॉल के बेसमेंट में जा गिरी, जहां पानी भरा हुआ था.  सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग तथा एसडीआरएफ/एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं.  कई घंटे चले सर्च ऑपरेशन के बाद कार चालक को मृत अवस्था में बाहर निकाला गया.  मृतक की पहचान युवराज पुत्र राजकुमार मेहता, निवासी सेक्टर-150 नोएडा के रूप में हुई है.  पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है. 

बागपत: तेज रफ्तार कार ने भैंसा-बुग्गी को मारी टक्कर
बागपत के बालेनी थाना क्षेत्र के पुरा रोड स्थित गोशाला के पास तेज रफ्तार कार ने भैंसा-बुग्गी को जोरदार टक्कर मार दी.  हादसे में बुग्गी सवार महिला बाला कश्यप गंभीर रूप से घायल हो गईं.  कार के परखच्चे उड़ गए.  स्थानीय लोगों ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया.  बताया जा रहा है कि कार सवार युवक नशे में थे, हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

अमरोहा: घने कोहरे में सात वाहनों की टक्कर
अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र में शनिवार सुबह घने कोहरे के कारण नेशनल हाईवे-9 पर सात वाहन आपस में टकरा गए.  इस हादसे में सात लोग घायल हुए हैं.  सीओ सिटी अभिषेक यादव के अनुसार, छह घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया, जबकि एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.  पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारु कराया. 

मथुरा: नशे में धुत बाइक सवारों का तांडव, बंद दुकान में घुसी तेज रफ्तार बाइक; एक की हालत नाजुक
कस्बा गोवर्धन के सौंख अड्डा क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब शराब के नशे में धुत दो बाइक सवार अनियंत्रित होकर एक टायर पंचर की बंद दुकान में जा घुसे.  टक्कर इतनी भीषण थी कि तेज धमाके के साथ दुकान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.  इनमें से एक की हालत चिंताजनक बनी हुई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है. 

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सौंख की ओर से एक मोटरसाइकिल अत्यधिक तेज रफ्तार में आ रही थी.  सौंख अड्डे के समीप चालक बाइक पर से नियंत्रण खो बैठा और बाइक सीधे सड़क किनारे स्थित टायर पंचर की एक बंद दुकान में जा घुसी.  धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए. 

परिजन मौके से बाइक ले उड़े
घायलों की शिनाख्त गोवर्धन के दसवीसा स्थित हरिजन बस्ती निवासी युवकों के रूप में हुई है.  घटना के तुरंत बाद घायल युवकों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए.  बताया जा रहा है कि पुलिस के आने से पहले ही परिजनों ने साक्ष्य मिटाने की नीयत से क्षतिग्रस्त बाइक को दुकान से निकाला और उसे मौके से गायब कर दिया. 

अवैध शराब बनी हादसे की वजह!
घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि दोनों बाइक सवार अत्यधिक नशे में थे.  मौके पर अवैध कच्ची शराब की एक थैली भी पड़ी मिली है.  आशंका जताई जा रही है कि दोनों युवक रात के समय अवैध शराब खरीदने निकले थे या शराब पीकर लौट रहे थे, जिसके कारण यह हादसा हुआ. 

मथुरा: विश्राम घाट पर यमुना में गिरा श्रद्धालुओं से भरा ई-रिक्शा, मची चीख-पुकार
धर्मनगरी मथुरा के प्रसिद्ध विश्राम घाट और बंगाली घाट के बीच शुक्रवार सुबह एक हृदयविदारक हादसा होते-होते बचा.  यमुना महारानी की आरती कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा एक ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर सीधे यमुना जी में जा गिरा.  ई-रिक्शे में बच्चों समेत कुल सात लोग सवार थे.  मौके पर मौजूद नाविकों की मुस्तैदी से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ी त्रासदी टल गई. 

आरती के बाद लौट रहा था परिवार
घटना सुबह करीब 7 बजे की है.  बताया जा रहा है कि एक परिवार यमुना पूजन और आरती के बाद विश्राम घाट से वापस लौट रहा था.  ई-रिक्शा चालक ने जैसे ही सवारी बिठाकर रिक्शा बैक (Back) करना शुरू किया, वह ढलान पर अनियंत्रित होकर यमुना किनारे बने घाट की सीढ़ियों से फिसलता चला गया और सीधे गहरे पानी में जा गिरा. 
नाविकों ने बचाई जान, मची रही अफरा-तफरी

ई-रिक्शा पलटते ही श्रद्धालुओं और बच्चों की चीख-पुकार सुनकर हड़कंप मच गया.  यमुना में डूबे श्रद्धालुओं को देख वहां मौजूद नाविक तुरंत पानी में कूद गए.  नाविकों ने साहस का परिचय देते हुए ई-रिक्शे में फंसे चारों श्रद्धालुओं और उनके तीन मासूम बच्चों को एक-एक कर सुरक्षित बाहर निकाला.  हादसे में बच्चों समेत कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं. 

संभल में घने कोहरे का कहर
घने कोहरे के चलते बहजोई कोतवाली क्षेत्र के मऊ कठर गांव के पास बड़ा सड़क हादसा हो गया.  तेज रफ्तार बुलेरो ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी.  हादसे में ऑटो सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.  सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को CHC में भर्ती कराया, जहां से 5 घायलों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया. 

प्रतापगढ़ में एक दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल
जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के जोगापुर के पास श्रद्धालुओं से भरी बुलेरो मालवाहक को तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी.  हादसे में एक दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे प्रयागराज रेफर किया गया.  सभी घायल संत कबीर नगर जिले के लौहरौली गांव के रहने वाले हैं और गंगा स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे.  पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाया. 

बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार
कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के ताजपुर गांव के पास तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी.  टक्कर लगने से साइकिल सवार खाई में गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.  वहीं कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.  पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच जारी है.

UP Road Accident

