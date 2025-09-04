काजल... काजल... कहां हो तुम? सुहागरात के दो दिन बाद नई नवेली दुल्हन ने किया बड़ा कांड, खुला काला राज तो एक-दो नहीं बल्कि निकले पांच पति!

Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक शातिर दुल्हन का ऐसा राज खुला, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. इस दुल्हन ने पहले तीन मुस्लिम युवकों से निकाह किया, फिर एक लिव-इन पार्टनर संग रहने लगी और इसके बाद हिंदू युवक से शादी रचाकर उसके परिवार से दो लाख रुपये ऐंठ लिए.

शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, मगर सुहागरात के दो दिन बाद दुल्हन अचानक रात को गायब हो गई. दूल्हा और उसके घरवाले परेशान होकर उसे ढूंढने लगे. तलाश के दौरान जब दुल्हन अपने लिव-इन पार्टनर जावेद के साथ मिली, तो असली सच सबके सामने आ गया.

कहां का है मामला?

मांट थाना क्षेत्र के ढकू गांव निवासी वीरेंद्र की शादी कराने के लिए गांव की महिला सुखवीर और प्रवीण ने उसके परिवार से 2 लाख रुपये लिए. उन्होंने वीरेंद्र की मुलाकात युवती से कराई, जिसे काजल पुत्री महेश, निवासी अलीगढ़ बताया गया. 26 अगस्त को भांडीरवन में वटवृक्ष के नीचे दोनों की शादी करा दी गई. शादी के बाद दुल्हन दो दिन तक दूल्हे के घर पर रही, मगर सुहागरात के दो दिन बाद अचानक रात को गायब हो गई. परिवार ने तलाश शुरू की तो दुल्हन एक कॉलेज के पास जावेद नामक युवक के साथ मिली. दोनों को पकड़कर पुलिस के पास ले जाया गया.

पुलिस के सामने दुल्हन का कबूलनामा

पुलिस पूछताछ में युवती ने अपना असली नाम गुलबसा बताया. उसने कबूल किया कि उसका पहला निकाह आगरा निवासी फुरकान से, दूसरा निकाह फिरोजाबाद निवासी सलमान से और तीसरा निकाह अलीगढ़ निवासी आमिर से हुआ था. इसके बाद वह अलीगढ़ निवासी जावेद के साथ लिव-इन रिलेशन में रहने लगी.

गुलबसा ने माना कि उसने वीरेंद्र को फंसाने के लिए जावेद और अपने साथियों के साथ मिलकर यह साजिश रची थी. शादी के नाम पर दो लाख रुपये ऐंठे और फिर जावेद के पास लौट गई, मगर पकड़ी गई.

पुलिस की कार्रवाई

मथुरा पुलिस ने आरोपी महिला गुलबसा और उसके लिव-इन पार्टनर जावेद को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस उनके बाकी साथियों की तलाश में जुटी हुई है. साथ ही ठगे गए रुपये और अन्य सामान भी बरामद कर लिया गया है.

