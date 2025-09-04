काजल... काजल... कहां हो तुम? सुहागरात के दो दिन बाद नई नवेली दुल्हन ने किया बड़ा कांड, खुला काला राज तो एक-दो नहीं बल्कि निकले पांच पति!
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2908458
Zee UP-UttarakhandMathura

काजल... काजल... कहां हो तुम? सुहागरात के दो दिन बाद नई नवेली दुल्हन ने किया बड़ा कांड, खुला काला राज तो एक-दो नहीं बल्कि निकले पांच पति!

Mathura News: मथुरा में एक शातिर दुल्हन की हैरतअंगेज करतूत सामने आई है. जहां पर नई नवेली दुल्हन एक-दो नहीं बल्कि निकले पांच पति निकले. गांव में इस घटना के बाद सन्नाटा और गुस्से का माहौल बना हुआ है. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 04, 2025, 01:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक शातिर दुल्हन का ऐसा राज खुला, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. इस दुल्हन ने पहले तीन मुस्लिम युवकों से निकाह किया, फिर एक लिव-इन पार्टनर संग रहने लगी और इसके बाद हिंदू युवक से शादी रचाकर उसके परिवार से दो लाख रुपये ऐंठ लिए.

शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, मगर सुहागरात के दो दिन बाद दुल्हन अचानक रात को गायब हो गई. दूल्हा और उसके घरवाले परेशान होकर उसे ढूंढने लगे. तलाश के दौरान जब दुल्हन अपने लिव-इन पार्टनर जावेद के साथ मिली, तो असली सच सबके सामने आ गया.

कहां का है मामला?
मांट थाना क्षेत्र के ढकू गांव निवासी वीरेंद्र की शादी कराने के लिए गांव की महिला सुखवीर और प्रवीण ने उसके परिवार से 2 लाख रुपये लिए. उन्होंने वीरेंद्र की मुलाकात युवती से कराई, जिसे काजल पुत्री महेश, निवासी अलीगढ़ बताया गया. 26 अगस्त को भांडीरवन में वटवृक्ष के नीचे दोनों की शादी करा दी गई. शादी के बाद दुल्हन दो दिन तक दूल्हे के घर पर रही, मगर सुहागरात के दो दिन बाद अचानक रात को गायब हो गई. परिवार ने तलाश शुरू की तो दुल्हन एक कॉलेज के पास जावेद नामक युवक के साथ मिली. दोनों को पकड़कर पुलिस के पास ले जाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस के सामने दुल्हन का कबूलनामा
पुलिस पूछताछ में युवती ने अपना असली नाम गुलबसा बताया. उसने कबूल किया कि उसका पहला निकाह आगरा निवासी फुरकान से, दूसरा निकाह फिरोजाबाद निवासी सलमान से और तीसरा निकाह अलीगढ़ निवासी आमिर से हुआ था. इसके बाद वह अलीगढ़ निवासी जावेद के साथ लिव-इन रिलेशन में रहने लगी.

गुलबसा ने माना कि उसने वीरेंद्र को फंसाने के लिए जावेद और अपने साथियों के साथ मिलकर यह साजिश रची थी. शादी के नाम पर दो लाख रुपये ऐंठे और फिर जावेद के पास लौट गई, मगर पकड़ी गई.

पुलिस की कार्रवाई
मथुरा पुलिस ने आरोपी महिला गुलबसा और उसके लिव-इन पार्टनर जावेद को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस उनके बाकी साथियों की तलाश में जुटी हुई है. साथ ही ठगे गए रुपये और अन्य सामान भी बरामद कर लिया गया है.

और पढ़ें;  बहू... बहू... कहां हो तुम? नई नवेली दुल्हन का रात में खौफनाक कांड, सुबह उठते ही परिवार के उड़े होश!

TAGS

Mathura News

Trending news

aligarh news
ट्रक ड्राइवर की बेटी से इंटरनेशनल बैडमिंटन तक का सफर... कनक सिंह बनीं भारत की शान!
Gorakhpur News
औद्योगिक विकास का नया हब बनेगा गोरखपुर, 2251 करोड़ रुपये का सीएम योगी ने दिया गिफ्ट
jaunpur news
जौनपुर: बैंक मित्र से ढाई लाख की लूट, बदमाशों ने छीना कैश से भरा बैग, हमले में घायल
Kanpur crime news
घर में घुसकर बुजुर्ग का गला दबाने का आरोप, पार्किंग में डस्टबिन रखने पर हुआ विवाद
up special train
दिवाली-छठ पर घर जाने की टेंशन खत्म! रेलवे चलाएगा 3600 त्योहार स्पेशल ट्रेन
Barabanki
बाराबंकी: पुलिस के लिए सिरदर्द बने कुख्यात बदमाश का हाफ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली
Barabanki
बाराबंकी:ABVP छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में बड़ा एक्शन,रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर FIR
Prayagraj
प्रयागराज आने-जाने वाले ध्यान दें,15 दिन बंद रहेगा फाफामऊ ब्रिज,इन रास्तों से एंट्री
RPF-GRP
RPF-GRP को चेकिंग में बड़ी सफलता, DDU जंक्शन पर एक शख्स का खोला बैग तो मचा हड़कंप
brother attacked his brother
बलरामपुर में खौफनाक वारदात! छोटे भाई ने ही बड़े भाई पर किया जानलेवा हमला
;