यूपी में एक के बाद एक पुलिस मुठभेड़, इनामी हिस्ट्रीशीटर समेत तीन बदमाश घायल, कई गिरफ्तार

Vedendra/Kanhaiya/Mohit/operation langda: उत्तर प्रदेश में पुलिस का अपराधियों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. राज्य भर में चलाए जा रहे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ों का सिलसिला जारी है. बदमाशों की गोलीबारी के जवाब में पुलिस की कार्रवाई के दौरान कई आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिन्‍हें पकड़कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है

आजमगढ़, ऑपरेशन लंगड़ा में 24 घंटे में दूसरी बड़ी कार्रवाई

यूपी के आजमगढ़ में पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा अभियान के तहत 24 घंटे में दूसरी मुठभेड़ सामने आई है. थाना अहरौला क्षेत्र के ग्राम पश्चिम पट्टी महलिया के पास हुई इस मुठभेड़ में 25 हजार रुपये का इनामी हिस्ट्रीशीटर शेरा सिंह यादव उर्फ शेरू पुलिस की गोली से घायल होकर गिरफ्तार किया गया. जबकि उसका साथी अंगद यादव अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया. पुलिस ने मौके से अवैध तमंचा, तीन जिंदा व एक खोखा कारतूस तथा 540 रुपये नकद बरामद किए हैं.घायल बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है.

मथुरा, विद्युत चोरी गिरोह पर पुलिस का शिकंजा

मथुरा में पुलिस और विद्युत चोरों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश गुलाब सिंह निवासी आगरा पैर में गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया. अभियुक्त के कब्जे से विद्युत चोरी में प्रयुक्त ट्रक, 14 बंडल विद्युत तार, तार काटने के उपकरण, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं. पुलिस के अनुसार गुलाब सिंह लंबे समय से विद्युत तार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था.

बुलंदशहर, अंतरराज्यीय कार लुटेरों से मुठभेड़

बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान के दौरान गुलावठी रोड अंडरपास के पास पुलिस की अंतरराज्यीय कार लुटेरों से मुठभेड़ हो गई. पुलिस की गोली लगने से लुटेरा नवनीत चिकारा घायल हो गया, जबकि उसके साथी मनीष को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों आरोपी मेरठ के निवासी हैं. नवनीत शराब पीकर शौकिया तौर पर कार लूट की वारदात करता था और पूर्व में एक कार लूट के दौरान चालक की हत्या भी कर चुका है.

