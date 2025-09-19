UP Encounter: मथुरा में 25 हजार के इनामी बदमाश बंटू उर्फ बलराम का हाफ एनकाउंटर, बागपत में गोकशों के साथ मुठभेड़
UP Encounter: मथुरा में 25 हजार के इनामी बदमाश बंटू उर्फ बलराम का हाफ एनकाउंटर, बागपत में गोकशों के साथ मुठभेड़

Mathura News: उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोर पकड़ता नजर आ रहा है. इस बीच पुलिस ने बागपत, झांसी, मथुरा में एनकाउंटर किए हैं. जानिए पूरी डिटेल

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 19, 2025, 10:17 AM IST
कुलदीप चौहान/कन्हैया लाल शर्मा/Operation Langda​: उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाई को जारी रखते हुए ‘ऑपरेशन लंगड़ा’ चला रखा है. पुलिस की सक्रियता से अपराधियों में खौफ का माहौल है. लगातार हो रही मुठभेड़ों से साफ है कि योगी सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति का असर अब ज़मीन पर दिखाई दे रहा है. यूपी पुलिस ने  बागपत, झांसी, मथुरा में अपराधियों को एनकाउंटर में धर दबोचा है. जानिए कहां पर एनकाउंटर किए गए.

पुलिस ओर गोकशों के बीच हुई मुठभेड़
बागपत में पुलिस और गोकश के बीच बिनोली थाना क्षेत्र के जंगल में मुठभेड़ हुई.  इस मुठभेड़ में शातिर गौ तस्कर नाजिम गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.  मौके से पुलिस ने एक बाइक और प्रतिबंधित मवेशी कटान के उपकरण बरामद किए हैं.  पकड़ा गया आरोपी नाजिम पहले से ही कई मामलों में वांछित था.  मामले की जानकारी एडिशनल एसपी प्रवीण सिंह चौहान ने दी है.

एडिशनल एसपी ने बताया कि बिनौली क्षेत्र में पिछले काफी समय से गोकशी की जानकारी मिल रही थी.  उसी को लेकर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया तो शातिर गौतस्कर नाजिम से पुलिस की मुठभेड़ हो गई. आत्मरक्षात फायरिंग में गौतस्कर के पैर में गोली लगी हुई है. पुलिस ने घायल अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. नाजिम पर गो तस्करी के कई मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं.  फिलहाल बिनौली पुलिस बदमाश की हिस्ट्री शीट खंगाल रही है.

यमुना एक्सप्रेसवे पर पुलिस मुठभेड़, 25,000 का इनामी लुटेरा घायल
मथुरा के सुरीर थाना क्षेत्र में पुलिस और एक 25,000 रुपये के इनामी अंतरराज्यीय लुटेरे के बीच मुठभेड़ हो गई. इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लुटेरे के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. 

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक वांछित अपराधी यमुना एक्सप्रेसवे के तेहरा अंडरपास के पास मौजूद है. सूचना पर पहुंची सुरीर थाना पुलिस टीम ने अपराधी को घेरने की कोशिश की.  खुद को घिरा देखकर लुटेरे ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी.  पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें अपराधी बंटू उर्फ बलराम के बाएं पैर में गोली लगी और वह वहीं गिर पड़ा. घायल अपराधी को तुरंत इलाज के लिए सीएचसी नौहझील भेजा गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक .315 बोर का तमंचा, दो जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है. 

कौन है बंटू उर्फ बलराम?
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी राजस्थान के भरतपुर जिले का रहने वाला है.  वह थाना नदबई जिला भरतपुर में एक मामले में 25,000 रुपये का इनामी और वांछित था. बंटू का लंबा आपराधिक इतिहास है.  उसके खिलाफ राजस्थान के विभिन्न थानों में लूटपाट, चोरी और डकैती जैसे 12 गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस उसके अन्य आपराधिक रिकॉर्ड्स की भी जांच कर रही है.  इस कार्रवाई से पुलिस ने एक बड़े अंतरराज्यीय लुटेरे गिरोह पर नकेल कसी है.  मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

मेरी बेटी को बाघ ले गया साहब, मां ने किया दावा,....कुछ घंटे में बाद चौंकाने वाला खुलासा, जानें कहां गई युवती?

झांसी पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़, एक बदमाश पैर में गोली लगने से हुआ घायल
झांसी के नवाबाद थानाक्षेत्र में भगवन्तपुरा की ओर से करगुआं जी को जाने वाले कच्चे रास्ते में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, पुलिस के मुताबिक घटना में विजय नाम का एक बदमाश पैर में गोली लगने से जख्मी हो गए। बदमाश को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है. पुलिस की गिरफ्त में आए बदमाश के कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल, ऑटो, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं, बदमाश विजय परिहार के खिलाफ केस दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक 18 सितंबर को बस स्टैंड से एक लड़की ने अपने घर जाने के लिए ऑटो किराये पर लिया था, ऑटो चालक ने लड़की को बताये गये स्थान पर न ले जाकर किसी अन्य जगह पर ले गया और लड़की का मोबाइल लूट कर भाग गया, केस दर्ज करने के बाद पुलिस ऑटो चालक की तलाश में जुटी थी। रात में पुलिस को सूचना मिली कि ऑटो चालक भगवंतपुरा की तरफ निकलने वाला है, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चेकिंग शुरू कर दी और ऑटो चालक को रोकने का इशारा किया तो वह रुका नहीं और करगुआं जी के जंगल की ओर भागा, जब पुलिस की टीम ने घेराबंदी की तो अपने आपको घिरता देख ऑटो चालक ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया, पुलिस की ओर से की गई की गई जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी, इसके कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल, तमंचा और ऑटो बरामद किया, पकड़े गए बदमाश विजय परिहार खिलाफ केस दर्ज करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

 

