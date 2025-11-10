गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा यूपी, एक साथ कई जिलों में एनकाउंटर, कांपने लगे अपराधी

UP Encounter:उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोर पकड़ता नजर आ रहा है. इस बीच मथुरा , और बलिया में पुलिस ने एनकाउंटर किए हैं. जानिए पूरी डिटेल
Manoj/Amit/Kanhaiya/operation langda: उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस लगातार सख्त एक्शन मोड में दिखाई दे रही है. राज्य के विभिन्न जिलों में चलाए जा रहे अभियान के तहत तीन बड़े मामलों में वांछित और इनामी अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया. तीनों अभियुक्तों के पैरों में गोली लगने से वे घायल हुए, जिन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने इन अभियानों में अवैध हथियार, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं.
मथुरा: हत्या के मामले में वांछित बदमाश घायल
मथुरा के महावन थाना क्षेत्र में देर रात यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर पुलिस और शातिर अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस हत्या के मुकदमे में वांछित उजाला और उसके साथी लखन की तलाश में थी. पुलिस ने जैसे ही बदमाशों को रोकने की कोशिश की, दोनों ने गोलीबारी शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में उजाला के पैर में गोली लग गई, जबकि उसका साथी लखन को बिना चोट गिरफ्तार कर लिया गया.अभियुक्तों के कब्जे से दो तमंचे, जिंदा और खोखा कारतूस, एक स्प्लेंडर बाइक और तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. पुलिस दोनों के अपराधिक नेटवर्क की जांच कर रही है.
बदायूं: गोकशी के आरोपी एजाज को मुठभेड़ में पकड़ा
सहसवान थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर गोकशी में लिप्त एक कुख्यात आरोपी एजाज को गिरफ्तार किया. खुद को घिरता देख एजाज ने पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन जवाबी गोलीबारी में उसके पैर में गोली लग गई. एजाज को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है.आरोपी पर गोकशी और अन्य गंभीर धाराओं में कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं.
बलिया: 'ऑपरेशन लंगड़ा' के तहत हत्या का आरोपी गिरफ्तार
बलिया के मनिहार थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान अभिनंदन नाम के आरोपी ने खुद को फँसा देख पुलिस पर गोली चला दी.जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई. अभिनंदन पर अपने साले के साथ मिलकर चंदन राजभर की हत्या करने का आरोप है. पुलिस ने उसके पास से तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की है.
