UP Encounter: योगी राज में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, एक साथ कई शहरों में बदमाशों पर बरसी गोलियां, कई आरोपी गिरफ्तार

UP Encounter: उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोर पकड़ता नजर आ रहा है. इस बीच लखनऊ मथुरा बिजनौर में पुलिस ने एनकाउंटर किए हैं. जानिए पूरी डिटेल

 

Last Updated: Oct 17, 2025, 10:50 AM IST
Kanhaiya/Rajveer/Mayur/Siv/operation langda: उत्तर प्रदेश में पुलिस का शिकंजा लगातार सख्त होता जा रहा है. बीते 24 घंटों में प्रदेश के चार जिलों मथुरा बिजनौर शाहजहांपुर और लखनऊ में पुलिस व बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ों ने अपराधियों की नींद उड़ा दी है. कई कुख्यात अपराधी गोली लगने से घायल हुए और कई गिरफ्तार भी हुए.

मथुरा: पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोचा
मथुरा के कोसीकलां थाना क्षेत्र में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और छेड़खानी के मामले में वांछित बदमाश बलराम उर्फ रोकेट (23 वर्ष) को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया. घटना 16 अक्टूबर की रात करीब 10:50 बजे न्यू बाईपास गोपालबाग इलाके में हुई.मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, तभी बदमाश ने अपने साथी के साथ फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में बलराम के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. उसका साथी भागने में सफल रहा. पुलिस ने मौके से एक तमंचा, कारतूस और चोरी की स्प्लेंडर बाइक बरामद की. घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि फरार साथी की तलाश जारी है.

बिजनौर: रेप आरोपी नरेंद्र उर्फ गुड्डे को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार
थाना नजीबाबाद क्षेत्र में नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी नरेंद्र उर्फ गुड्डे को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया. आरोपी प्रतापपुर गांव का रहने वाला है.मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कलहेड़ी के आम के बाग में दबिश दी.आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई. गोली आरोपी के पैर में लगी, जिसके बाद उसे काबू में कर लिया गया.पुलिस ने उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया.

लखनऊ: 25 हजार के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में दबोचा
थाना बंथरा पुलिस और सर्विलांस टीम ने 25 हजार के इनामी बदमाश राजेंद्र उर्फ बाबू कश्यप को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया.राजेंद्र के ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वह पहले पकड़े गए बदमाशों ललित कश्यप और मेराज का साथी है. पुलिस ने उसे हरौनी चौकी क्षेत्र के पास घेरा, जहां उसने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी.

शाहजहांपुर: कैब ड्राइवर हत्याकांड का आरोपी घायल अवस्था में गिरफ्तार
थाना पुवायां क्षेत्र में पुलिस ने कैब ड्राइवर अवनीश दीक्षित की हत्या और कार लूट के मामले में फरार चल रहे आरोपी दानिश को मुठभेड़ में घायल कर पकड़ा.सूचना थी कि दानिश नेपाल भागने की फिराक में है. पुलिस ने उसे बड़ागांव के पास घेरा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी.जवाबी फायरिंग में दानिश के पैर में गोली लगी.इसे पहले इसी केस में मुख्य आरोपी गुरु सेवक को लखनऊ पुलिस एनकाउंटर में मार चुकी है। फिलहाल घायल दानिश का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

मथुरा: एसओजी और मगोर्रा पुलिस ने पकड़ा अंतरराज्यीय पाइप चोर गैंग का सदस्य
दूसरी बड़ी कार्रवाई में एसओजी और थाना मगोर्रा पुलिस ने मथुरा-सौंख रोड पर ब्रजधाम स्कूल के सामने मुठभेड़ के बाद एक सक्रिय पाइप चोर आसिफ पुत्र समसूद्दीन (30 वर्ष) को गिरफ्तार किया.आसिफ के पास से चोरी के 45 पाइप, ₹19,000 नकद और अवैध हथियार बरामद हुए. यह गैंग “हर घर जल योजना” के अंतर्गत बिछाई जा रही पाइपलाइन से पाइप चोरी करता था.16 अगस्त को इस गैंग ने ग्राम नगला देविया से 110 पाइप चोरी किए थे. आसिफ को उसी समय पकड़ा गया जब वह चोरी का माल बेचने आया था. पुलिस अब उसके साथियों बलदेव राज और हाकिम की तलाश में है.

