UP Encounter: यूपी के कई जिलों में चली दनादन गोलियां, 24 घंटे के अंदर मथुरा से औरेया तक कई बदमाश हुए लंगडे

UP Encounter:उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोर पकड़ता नजर आ रहा है. इस बीच पुलिस ने मथुरा मुरादाबाद अमेठी हरदोई झांसी गाज़ियाबाद में एनकाउंटर किए हैं. जानिए पूरी डिटेल
Trending Photos
Rahul/Premendra/Kanhaiya /Abdul/gaurav/Manoj/Akash/Mohit/Piyush/Ashish/Operation Langda:उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार चलाए जा रहे ऑपरेशन के तहत बदमाशों पर शिकंजा कस रही है. बीते 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुईं, जिनमें कई इनामी और वांछित अपराधी गोली लगने से घायल होकर पकड़ लिए गए.
मुरादाबाद: दुष्कर्म आरोपी शारिक पर शिकंजा
मुरादाबाद में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी शारिक को महिला पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. नवरात्रि में मिशन शक्ति 5.0 के तहत हुई इस कार्रवाई पर हिंदू संगठनों ने जिला अस्पताल पहुंचकर महिला पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया और ‘मातृ शक्ति’ को नमन किया.
मथुरा: भाजपा जिलाध्यक्ष हमले का आरोपी गिरफ्तार
कोसीकलां पुलिस ने बीजेपी जिलाध्यक्ष निर्भय पांडेय पर हमले की साजिश रचने वाले आरोपी महेश बादल को मुठभेड़ के दौरान घायल कर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उससे अवैध हथियार बरामद किए और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा.
बुलंदशहर व फिरोजाबाद में भी एक्शन
बुलंदशहर में मिशन शक्ति टीम ने खुर्जा के शातिर सुहैल को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया. उसके खिलाफ 16 मुकदमे दर्ज हैं. वहीं, फिरोजाबाद में चोरी के आरोपी अखिलेश उर्फ करु को पुलिस ने गोली मारकर काबू किया. उसके पास से तमंचा, कारतूस, एटीएम कार्ड और चोरी की बाइक बरामद हुई.
अमेठी: गौ तस्कर अनीस घायल
अमेठी के रामगंज क्षेत्र में एसओजी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई. पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश अनीस के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी बब्बू फरार हो गया. अनीस पर आज़मगढ़ और सुल्तानपुर में कई मुकदमे दर्ज हैं. मौके से एक तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई.
हरदोई: 25 हजार का इनामी भैंस चोर को पकड़ा
अतरौली थाना पुलिस ने शातिर इनामी बदमाश सर्वेश उर्फ भोपू को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उसके पास से चोरी की बाइक, अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी की भैंस बरामद की. इस दौरान थानाध्यक्ष भी घायल हो गए.
झांसी: हत्या के दो इनामी बदमाश काबू
सीपरी थाना क्षेत्र में पुलिस गश्त के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई. गोली लगने से बदमाश अनिल यादव घायल हुआ जबकि साथी कैलाश को घेराबंदी कर दबोचा गया. दोनों पर 25-25 हजार का इनाम था और हाल ही में अरविंद यादव की हत्या में शामिल थे.
औरैया: हत्या का आरोपी ‘सुखानी’ घायल
अछल्दा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने हत्या के आरोपी सुखानी को मुठभेड़ में पकड़ लिया. पुलिस की गोली उसके पैर में लगी. आरोपी पर कई मुकदमे मुकदमे दर्ज हैं
गाजियाबाद: स्नैचिंग का कुख्यात बदमाश गिरफ्तार
इंदिरापुरम पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में यामीन उर्फ मोमिन को घायल कर पकड़ा. उसके कब्जे से तमंचा, चोरी की बाइक और लूटी गई सोने की टिक्की बरामद हुई. आरोपी पर पांच मुकदमे दर्ज हैं.
यह भी पढ़ें :UP Gold Rate Today: नोएडा समेत इन शहरों में चढ़ा सोना, चांदी की कीमतों में भी उछाल, ये है नवरात्र में 22K गोल्ड का लेटेस्ट प्राइस