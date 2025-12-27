UP Encounter: मथुरा में 23 मुकदमों वाला शातिर अपराधी 'मलिंगा' घायल, कानपुर में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

कन्हैया/आलोक/UP Encounter: शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब उत्तर प्रदेश के किसी न किसी जिले में एनकाउंटर नहीं हो रहा हो. यूपी के मथुरा में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 23 मुकदमों वाला शातिर अपराधी ''मलिंगा'' घायल हो गया है. वहीं कानपुर में मुठभेड़ में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार किया गया है.

मथुरा पुलिस को बड़ी सफलता

मथुरा में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मथुरा की स्वाट टीम और थाना सदर बाजार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. शुक्रवार देर रात क्लेन्सी स्कूल के पास हुई एक पुलिस मुठभेड़ में शातिर लुटेरा और चोर आकाश उर्फ मलिंगा पैर में गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है.

चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग

घटना शुक्रवार रात करीब 10:20 बजे की है. स्वाट टीम और सदर बाजार पुलिस क्लेन्सी स्कूल के पास चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान पुलिस ने संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया. खुद को घिरा देख शातिर अपराधी आकाश उर्फ मलिंगा ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें मलिंगा घायल हो गया और उसे दबोच लिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

अपराध का लंबा इतिहास (23 मुकदमे दर्ज)

पकड़ा गया अभियुक्त आकाश उर्फ मलिंगा (35 वर्ष) मूल रूप से आगरा के चमरौली (थाना एकता) का निवासी है. उस पर आगरा और मथुरा के विभिन्न थानों में चोरी, लूट और जानलेवा हमले (धारा 307) जैसे 23 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह हाल ही में थाना सदर बाजार में दर्ज चोरी/लूट के एक मामले (धारा 309(4) BNS) में वांछित चल रहा था.

बरामदगी का विवरण

पुलिस ने अभियुक्त के पास से लूट और चोरी का सामान बरामद किया है.

वाहन: एक बिना नंबर की हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल.

जेवरात: पीली धातु की एक चैन, दो अंगूठी और एक मांग टीका.

नकदी: 1250 रुपये नकद.

हथियार: एक 315 बोर का तमंचा, 3 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस।

पुलिस की कार्रवाई

मुठभेड़ के बाद घायल अपराधी को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मलिंगा एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसने आगरा और मथुरा मंडल में कई वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस अब उसके अन्य साथियों और उसके पुराने आपराधिक नेटवर्क को खंगाल रही है.

कानपुर में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

थाना गजनेर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले वांछित आरोपी देशराज को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया. घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षार्थ की जवाबी कार्रवाई. पुलिस की जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी, उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अभियुक्त के पास से एक 315 बोर का तमंचा, दो खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है. आरोपी के खिलाफ पहले से ही पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हैं.

आरोपी पर पुलिस मुठभेड़ का नया मामला भी दर्ज हुआ है. एसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे महिला संबंधी अपराध रोकथाम अभियान के तहत गजनेर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है.

बांदा में 1 लाख का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

13 साल से अधिक वर्षों से पुलिस अभिरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर राइफल लूटकर फरार होने वाले एक लाख के इनामिया अभियुक्त को जनपद बांदा की एसओजी व थाना मटौंध की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा दिनांक 08.08.2012 को न्यायालय कर्वी चित्रकूट से पेशी के बाद बांदा कारागार ले जाते समय पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था.

आपको बता दें कि थाना मटौंध पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम भूरागढ़ बाईपास थाना मटौंध क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग में मामूर थी. इसी दौरान मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध व्यक्ति तमंचा लिए सोना खदान के पास बैठकर शराब पी रहा है. सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबन्दी कर पकड़ने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया, आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया. अभियुक्त को गिरफ्तार कर इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ उसकी स्थिति खतरे से बाहर है.

पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम संदीप पुत्र शिव अवतार उम्र 49 वर्ष निवासी ग्राम खोह थाना कोतवाली कर्वी बताया. जो दिनांक 08.08.2012 को न्यायालय कर्वी से पेशी के उपरान्त जिला कारागार बांदा ले जाते समय पुलिस अभिरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर राइफल लूटकर फरार हो गया था. जिसके सम्बन्ध में थाना अतर्रा पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 180/12 धारा 222/223/224/225/392 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्त पिछले 13 साल से अधिक वर्षों से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था. जिसे दिनांक 26.12.2025 को थाना मटौंध पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा सोना खदान भूरागढ़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया.

UP Encounter: कन्नौज में युवती को जलाकर मारने वाले का हाफ एनकाउंटर, सहारनपुर में 25 हज़ार का इनामी हिस्ट्रीशीटर घायल

सहारनपुर में एक लाख का इनामी सिराज मुठभेड़ में ढेर ! सुल्तानपुर मर्डर केस में था फरार, 30 से अधिक मुकदमों में वांटेडन