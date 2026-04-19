श्रावस्ती-मथुरा और संभल में दर्दनाक सड़क हादसा, धड़ से अलग हुआ युवक का सिर, कई गंभीर रूप से घायल

UP Road Accident News: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कई दर्दनाक हादसे हुए हैं. इन जिलों में श्रावस्ती, मथुरा और संभल के साथ कई अन्य जिले शामिल हैं. जहां श्रावस्ती में सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई. जबकि, दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. जिले के सिरसिया थाना क्षेत्र के खैरी तराई गांव के पास एक अनियंत्रित बाइक सवार सड़क किनारे लगे लोहे के डिवाइडर से टकरा गया.

धड़ से अलग हुआ युवक का सिर

बताया जा रहा है कि बाइक सवार सामने से आ रहे ई-रिक्शा को बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी यह हादसा हो गया. इस भीषण टक्कर में बाइक सवार एक युवक का सिर धड़ से अलग हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे में युवक के साथ सवार दो अन्य लोग घायल हो गए. घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

मथुरा में थार का कहर

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. यह हादसा इतना गंभीर था कि मौके पर मौजूद लोग भी सहम गए. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. वहीं मथुरा में थार का कहर देखने को मिला. जिले में थाना हाईवे क्षेत्र स्थित चंदनवन इलाके में दुकान के सामने खड़ी लड़की को अनियंत्रित हाई स्पीड थार ने रौंद दिया.

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ट्रैक्टर छोड़कर भागा ड्राइवर

थार मौके पर ही पलट गई. इस हादसे में लड़की घायल हो गई. जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है. उधर, संभल के चंदौसी थाना क्षेत्र में मुरादाबाद-आगरा हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है. सीमेंट से लदे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक पर सवार लोगों को रौंद दिया. जिससे बाइक पर सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई.

बाइक चला रहा युवक और पिता गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया. हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया गया. मृतक महिला का शव पोस्टमार्टम जांच के लिए भेज दिया गया.

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