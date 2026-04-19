Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3184302
Zee UP-UttarakhandMathura

श्रावस्ती-मथुरा और संभल में दर्दनाक सड़क हादसा, धड़ से अलग हुआ युवक का सिर, कई गंभीर रूप से घायल

UP Road Accident News: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, मथुरा और संभल में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. श्रावस्ती में सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक का सिर धड़ से अलग हो गया. जबकि, दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं मथुरा में थार का कहर देखने को मिला. जिले में थाना हाईवे क्षेत्र स्थित चंदनवन इलाके में दुकान के सामने खड़ी लड़की को अनियंत्रित हाई स्पीड थार ने रौंद दिया. 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Apr 19, 2026, 10:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP Road Accident
UP Road Accident

UP Road Accident News: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कई दर्दनाक हादसे हुए हैं. इन जिलों में श्रावस्ती, मथुरा और संभल के साथ कई अन्य जिले शामिल हैं. जहां श्रावस्ती में सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई. जबकि, दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. जिले के सिरसिया थाना क्षेत्र के खैरी तराई गांव के पास एक अनियंत्रित बाइक सवार सड़क किनारे लगे लोहे के डिवाइडर से टकरा गया. 

धड़ से अलग हुआ युवक का सिर 
बताया जा रहा है कि बाइक सवार सामने से आ रहे ई-रिक्शा को बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी यह हादसा हो गया. इस भीषण टक्कर में बाइक सवार एक युवक का सिर धड़ से अलग हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे में युवक के साथ सवार दो अन्य लोग घायल हो गए. घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

मथुरा में थार का कहर 
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. यह हादसा इतना गंभीर था कि मौके पर मौजूद लोग भी सहम गए. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. वहीं मथुरा में थार का कहर देखने को मिला. जिले में थाना हाईवे क्षेत्र स्थित चंदनवन इलाके में दुकान के सामने खड़ी लड़की को अनियंत्रित हाई स्पीड थार ने रौंद दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रैक्टर छोड़कर भागा ड्राइवर
थार मौके पर ही पलट गई. इस हादसे में लड़की घायल हो गई. जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है. उधर, संभल के चंदौसी थाना क्षेत्र में मुरादाबाद-आगरा हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है. सीमेंट से लदे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक पर सवार लोगों को रौंद दिया. जिससे बाइक पर सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई. 

बाइक चला रहा युवक और पिता गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया. हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया गया. मृतक महिला का शव पोस्टमार्टम जांच के लिए भेज दिया गया.

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़िए: 13 सेकंड में 10 थप्पड़! झांसी में दबंग ने युवक को सड़क पर गिराकर पीटा, वीडियो वायरल

TAGS

Shravasti AccidentRaju Gautam deathroad accidentfatal accidentmathura accidentunknown vehicle collisionUttar Pradesh news

Trending news

Shravasti Accident
श्रावस्ती-मथुरा और संभल में दर्दनाक सड़क हादसा, धड़ से अलग हुआ युवक का सिर, कई घायल
Banda News
बांदा में सरकारी अस्पताल बना शराबखाना! मेडिकल स्टाफ की दारू पार्टी का वीडियो वायरल
Ghaziabad News
गाजियाबाद के लोनी थाने में आग का तांडव, जब्त की गई दर्जनों गाड़ियां जलकर राख
UP panchayat elections
मई-जून में नहीं हो पाएंगे यूपी पंचायत चुनाव? इलेक्शन कमीशन ने तय कर दी ये तारीख
Kanpur News
हे भगवान...नहीं कांपे हाथ, पिता ने गहरी नींद में सो रही जुड़वा बेटियों का गला काटा
Allahabad High Court
स्कूल कैंपस में किताबें बेचना अवैध, दुकानें केवल बाजार में ही लगेंगी! इलाहाबाद HC
Deoria news
मानव तस्करी के आरोप में 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार, पुलिस ने 3 नाबालिगों को छुड़ाया
up breaking news
UP Breaking News Live: आज PC करेंगे CM योगी, छांगुर बाबा समेत अन्य आरोपियों की डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Mirzapur Accident
मीरजापुर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, 3 की मौत
Most Populated District
लखनऊ-कानपुर नहीं, यूपी का 'जनसंख्या किंग' है ये जिला, जानिए क्या कहते हैं आंकड़े