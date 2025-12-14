Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3040444
Zee UP-UttarakhandMathura

यूपी में कोहरे का कहर ! अलग-अलग जिलों में भीषण सड़क हादसे में, एक की मौत, 14 से अधिक घायल

UP Road Accidents News:  यूपी में घने कोहरे के कारण कई हादसें हुए है. इन हादसों में कई लोगों की जान चली गई है तो कई लोग घायल बताये जा रहे है. आइये जानते हैं किन जिलों के लोग हुए ज्यादा प्रभावित.......

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 14, 2025, 11:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यूपी में कोहरे का कहर ! अलग-अलग जिलों में भीषण सड़क हादसे में, एक की मौत, 14 से अधिक घायल

Gyanendra/Kanhaiya/Sumit/UP Road Accidents: यूपी क उन्नाव जिले में घने कोहरे ने रविवार की सुबह आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कहर बरपा दिया.  254 के पास एक के बाद एक करीब आठ वाहन आपस में टकरा गए. हादसे की शुरुआत सड़क किनारे खड़े एक कंटेनर से हुई, जिसमें तेज रफ्तार स्लीपर बस पीछे से जा घुसी.  टक्कर इतनी भीषण थी कि बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कंडक्टर समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. 

ऐसा बताया जा रहा है कि बस में हादसे के समय दो दर्जन से अधिक यात्री सवार थे. यह बस जयपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी. दुर्घटना के बाद पीछे से आ रही अन्य गाड़ियों में भी मामूली टक्कर हुई, हालांकि उनमें सवार यात्रियों को कोई गंभीर चोट नहीं आई. सूचना पर यूपीडा और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी सीएचसी भेजा गया.

मथुरा, बरेली हाईवे पर चार वाहन भिड़े, छह घायल
मथुरा में भी घने कोहरे के कारण रविवार सुबह करीब 4:50 बजे बड़ा हादसा हो गया. थाना महावन क्षेत्र के चिंताहरण के पास बरेली हाईवे पर खड़े ट्रक से पीछे से आ रही थार जीप टकरा गई. इसके बाद पीछे से एक कार और एक हुंडई आई20 भी आपस में भिड़ गईं, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई. 
हादसे में थार सवार नीरज शर्मा (40) और शशांक (25), निवासी अलीगढ़, गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल मथुरा भेजा गया. अन्य चार घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी छौली बल्देव में भर्ती कराया गया. पुलिस और पीआरवी टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य संभाला. 

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रक-कैंटर की आमने-सामने भिड़ंत
हाथरस में आगरा–अलीगढ़ बाइपास पर घने कोहरे के चलते ट्रक और कैंटर की आमने-सामने भीषण टक्कर हो गई. हादसे में छह लोग घायल हो गए. पुलिस के अनुसार कैंटर चालक की लापरवाही हादसे की वजह मानी जा रही है. सूचना पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और हाईवे टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया

यह भी पढ़ें : Lucknow News: चोरी-छिपे नदवा कॉलेज में 3 दिन ठहरा फिलीपींस का छात्र, प्रिंसिपल समेत कई पर FIR
 

TAGS

Up Road Accidents News

Trending news

Lucknow news
चोरी-छिपे नदवा कॉलेज में 3 दिन ठहरा फिलीपींस का छात्र, प्रिंसिपल समेत कई पर FIR
 UP Encounter
यूपी में एक के बाद एक पुलिस मुठभेड़, इनामी हिस्ट्रीशीटर समेत तीन बदमाश घायल
BJP leader Pankaj Chaudhary
पूर्वांचल से केंद्र की सत्ता तक,पढ़ें पंकज चौधरी का राजनीतिक सफर,ऐसे बने BJP की पसंद
up bjp president list
पंकज चौधरी से पहले ये नेता बन चुके प्रदेश BJP अध्यक्ष, पढ़ें 1980-2025 तक की लिस्ट
UP BJP Adhyaksh Live Updates
UP BJP Adhyaksh Live Updates: पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी की 'कमान', आज नाम का आधिकारिक ऐलान! बीजेपी दफ्तर पर भव्य तैयारी
Uttarakhand Cold Wave Alert
जमने लगा नदी-नालों का पानी, बदरीनाथ में पारा माइनस 8 डिग्री, बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
ENBA 2025
ENBA अवार्ड में ZEE UP/UK का बजा डंका, 3 गोल्ड और 3 सिल्वर अवार्ड पर जमाया कब्जा
jaunpur news
नेताजी को चाहिए था हथियार का लाइसेंस, जौनपुर चेयरमैन काे फायरिंग करवाना पड़ा भारी
Barabanki News
दोस्तों से बात करते करते जमीन पर गिरा, बाराबंकी में युवक की हार्ट अटैक से मौत
gonda news
मोटरसाइकिल पर जा रहे देवर भाभी को ट्रक ने उड़ाया, इलाज के दौरान दोनों की मौत