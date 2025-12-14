यूपी में कोहरे का कहर ! अलग-अलग जिलों में भीषण सड़क हादसे में, एक की मौत, 14 से अधिक घायल

Gyanendra/Kanhaiya/Sumit/UP Road Accidents: यूपी क उन्नाव जिले में घने कोहरे ने रविवार की सुबह आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कहर बरपा दिया. 254 के पास एक के बाद एक करीब आठ वाहन आपस में टकरा गए. हादसे की शुरुआत सड़क किनारे खड़े एक कंटेनर से हुई, जिसमें तेज रफ्तार स्लीपर बस पीछे से जा घुसी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कंडक्टर समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

ऐसा बताया जा रहा है कि बस में हादसे के समय दो दर्जन से अधिक यात्री सवार थे. यह बस जयपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी. दुर्घटना के बाद पीछे से आ रही अन्य गाड़ियों में भी मामूली टक्कर हुई, हालांकि उनमें सवार यात्रियों को कोई गंभीर चोट नहीं आई. सूचना पर यूपीडा और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी सीएचसी भेजा गया.

मथुरा, बरेली हाईवे पर चार वाहन भिड़े, छह घायल

मथुरा में भी घने कोहरे के कारण रविवार सुबह करीब 4:50 बजे बड़ा हादसा हो गया. थाना महावन क्षेत्र के चिंताहरण के पास बरेली हाईवे पर खड़े ट्रक से पीछे से आ रही थार जीप टकरा गई. इसके बाद पीछे से एक कार और एक हुंडई आई20 भी आपस में भिड़ गईं, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई.

हादसे में थार सवार नीरज शर्मा (40) और शशांक (25), निवासी अलीगढ़, गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल मथुरा भेजा गया. अन्य चार घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी छौली बल्देव में भर्ती कराया गया. पुलिस और पीआरवी टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य संभाला.

ट्रक-कैंटर की आमने-सामने भिड़ंत

हाथरस में आगरा–अलीगढ़ बाइपास पर घने कोहरे के चलते ट्रक और कैंटर की आमने-सामने भीषण टक्कर हो गई. हादसे में छह लोग घायल हो गए. पुलिस के अनुसार कैंटर चालक की लापरवाही हादसे की वजह मानी जा रही है. सूचना पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और हाईवे टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया

