मथुरा में भारी बवाल! कॉलोनी में मिला मांस, गुस्साई भीड़ ने की आगजनी-पथराव

Mathura News: मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र अंतर्गत मुकुंद विहार कॉलोनी में शुक्रवार को गोवंश कटान की सूचना पर जबरदस्त हंगामा हो गया. मामला तब और बिगड़ गया जब पुलिस और स्थानीय लोगों को कॉलोनी के कई मकानों से भारी मात्रा में मांस बरामद हुआ. इस घटना के विरोध में भड़के लोगों ने पास के कबाड़ गोदामों में आग लगा दी. इसके बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया.

यह है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, मुकुंद विहार कॉलोनी में लंबे समय से अवैध गतिविधियों की शिकायत मिल रही थी. आज शुक्रवार को पुलिस ने जब छापेमारी की तो कई घरों के अंदर से गोवंश का मांस और कटान के उपकरण बरामद हुए. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके से समुदाय विशेष के कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया है.

हिंसा और आगजनी से दहला इलाका

गोवंश कटान की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठनों और स्थानीय निवासियों का जमावड़ा लग गया. आक्रोशित भीड़ ने पास में स्थित अवैध कबाड़ के गोदामों में आग लगा दी. स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब दूसरे पक्ष की ओर से पुलिस और भीड़ पर पथराव शुरू कर दिया गया. पथराव के कारण इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी दुकानें व घर बंद कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे.

छावनी में तब्दील हुई मुकुंद विहार कॉलोनी

घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए मथुरा पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस बल और पीएसी (PAC) के साथ मौके पर पहुंच गए हैं. दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद गोदामों में लगी आग पर काबू पाया. मथुरा पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है. ड्रोन कैमरों के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है.

उपद्रवियों पर लगेगा रासुका

मथुरा पुलिस ने साफ कहा है कि गोवंश कटान और पथराव करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. सीओ अनिले ने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है. पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. मांस के नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है और दोषियों के खिलाफ सख्त रासुका (NSA) जैसी कार्रवाई की जाएगी.

मुस्लिम युवक के साथ होटल में मिली हिंदू युवती

वहीं, वृंदावन में लव जिहाद के संदेह में हिंदू संगठनों की ओर से जमकर हंगामा किया गया. प्रेम मंदिर के पास स्थित एक होटल के कमरे का ताला तुड़वाया गया तो अंदर एक मुस्लिम युवक और हिंदू युवती होने की सूचना पर हिंदू संगठन के लोग भड़क गए. हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने दोनों को हिरासत में ​ले लिया है. पूछताछ की जा रही है.

