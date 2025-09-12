वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में VIP दर्शन बंद, मंदिर के समय में भी बदलाव, जल्द शुरू होगी लाइव स्ट्रीमिंग

कन्हैया लाल शर्मा/मथुरा: ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर की सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने गुरुवार शाम को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए. मंदिर में वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई. कमेटी ने मंदिर के दर्शन का समय भी बढ़ा दिया है, ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो. दर्शनों की लाइव स्ट्रीमिंग भी मंदिर के बाहर कराई जाएगी. बैठक की अध्यक्षता इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने की.

बैठक में हुए प्रमुख निर्णय

वीआईपी पर्ची बंद: समिति ने सर्वसम्मति से वीआईपी पर्ची व्यवस्था को पूरी तरह बंद करने का फैसला किया है. वीआईपी दर्शन के लिए लगा कटहरा भी हटाया जाएगा.

प्रवेश और निकास व्यवस्था: श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रवेश और निकास द्वार अलग-अलग रखे जाएंगे. एसएसपी मथुरा को 3 दिनों के भीतर इसे सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

सुरक्षा व्यवस्था में सुधार: मंदिर की सुरक्षा में तैनात प्राइवेट गार्ड्स को बदला जाएगा और उनकी जगह अच्छी प्राइवेट सिक्योरिटी या रिटायर्ड सैनिकों की एजेंसी को नियुक्त किया जाएगा. पुलिसकर्मी और गार्ड अपने निर्धारित स्थान पर ही ड्यूटी करेंगे.

संरचना का ऑडिट: मंदिर भवन और परिसर की आंतरिक संरचना का ऑडिट आईआईटी रुड़की से कराया जाएगा, जिस पर सभी सदस्यों ने सहमति दी.

दर्शन के समय में बदलाव: भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर के दर्शन का समय बढ़ा दिया गया है.

गर्मियों में समय: सुबह 7:00 बजे आरती, 7:15 बजे से 12:30 बजे तक दर्शन. दोपहर 12:30 से 12:45 तक आरती. शाम 4:15 बजे से 9:30 बजे तक दर्शन और 9:30 से 9:45 तक आरती

सर्दियों में: सुबह 8:00 बजे आरती, 8:15 से 1:30 बजे तक दर्शन. दोपहर 1:30 से 1:45 तक आरती. शाम 4:00 से 9:00 बजे तक दर्शन और 9:00 से 9:15 तक आरती.

लाइव स्ट्रीमिंग: मंदिर के लाइव दर्शन की व्यवस्था पर भी सभी ने सहमति जताई, जिसे जल्द ही शुरू किया जाएगा.

संपत्ति का विवरण: मंदिर की चल-अचल संपत्ति का विवरण 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है. 2013 से 2016 तक की अवधि का विशेष ऑडिट भी कराया जाएगा.

बंद कमरे को खोलना: गर्भ गृह के बगल में बंद कमरे को खोलने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें ऑडिटर, सिविल जज, ए.सी.एम. वृंदावन, क्षेत्राधिकारी वृंदावन और गोस्वामी सदस्यों को शामिल किया गया है। कमरे की वीडियोग्राफी कराकर उसकी इन्वेंटरी बनाई जाएगी.

बैठक में उपस्थित सदस्य: बैठक में समिति के अध्यक्ष जस्टिस अशोक कुमार, सदस्य मुकेश मिश्रा (सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश), विकास कुमार (जिला एवं सत्र न्यायाधीश मथुरा), शिप्रा दुबे (मुंसिफ/सिविल जज), चंद्र प्रकाश सिंह (जिला कलेक्टर), श्लोक कुमार (एसएसपी), जग प्रवेश (नगर आयुक्त), श्याम बहादुर सिंह (उपाध्यक्ष, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण), डॉ. स्मिता एस. कुमार (अधीक्षण पुरातत्वविद्), और चार गोस्वामी सदस्य उपस्थित थे.