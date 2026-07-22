/विराट कोहली और अनुष्का शर्मा नंगे पांव कीचड़ में वृंदावन पहुंचे, प्रेमानंद महाराज का लिया आशीर्वाद

गुरु पूर्णिमा पर दर्शन करने पहुंचे

आश्रम से बाहर निकलते समय विराट कोहली के माथे पर चंदन का तिलक सुशोभित था और उनके हाथ में प्रसाद भी नजर आया. इसके उपरांत दोनों ने लगभग 150 मीटर दूर स्थित महाराज जी के गुरु पूज्य हित गोविंद शरण महाराज के आश्रम में भी हाजिरी लगाई और पूरी श्रद्धा के साथ शीश नवाकर आशीर्वाद लिया. स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि आगामी गुरु पूर्णिमा पर्व के पावन अवसर को देखते हुए ही विराट कोहली और अनुष्का शर्मा समय से पूर्व वृंदावन आकर गुरु पूजन करने और संत दर्शन का लाभ उठाने पहुंचे हैं.