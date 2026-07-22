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विराट कोहली और अनुष्का शर्मा नंगे पांव कीचड़ में वृंदावन पहुंचे, प्रेमानंद महाराज का लिया आशीर्वाद

Virat kohli: भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ एक बार फिर वृंदावन पहुंचे. कीचड़ में नंगे पांव चलकर प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Jul 22, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:46 PM IST
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा नंगे पांव कीचड़ में वृंदावन पहुंचे, प्रेमानंद महाराज का लिया आशीर्वाद
Image Credit: Social Media

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