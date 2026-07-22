/विराट कोहली और अनुष्का शर्मा नंगे पांव कीचड़ में वृंदावन पहुंचे, प्रेमानंद महाराज का लिया आशीर्वाद

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कन्हैया लाल शर्मा/मथुरा: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और उनकी पत्नी बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा बुधवार को एक बार फिर से धार्मिक नगरी वृंदावन पहुंचे. विराट कोहली और अनुष्का ने यमुना किनारे स्थित यमुना विहार कुंज आश्रम पहुंचकर प्रख्यात संत प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज के दर्शन किए और उनका भावपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त किया.
करीब 1 घंटे आश्रम में समय बिताया
बता दें कि हाल ही में हुई तेज बारिश के कारण आश्रम की ओर जाने वाले मार्ग पर भारी कीचड़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई थी. इस दौरान क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा का हाथ थामे नंगे पैर ही कीचड़ भरे रास्ते से गुजरकर आश्रम पहुंचे. आश्रम पहुंचने पर प्रेमानंद महाराज जी के शिष्यों ने दोनों का पारंपरिक विधि-विधान से स्वागत किया. विराट और अनुष्का ने लगभग एक घंटे तक आश्रम में समय व्यतीत किया और संत प्रेमानंद महाराज से आध्यात्मिक चर्चा की.
गुरु पूर्णिमा पर दर्शन करने पहुंचे
आश्रम से बाहर निकलते समय विराट कोहली के माथे पर चंदन का तिलक सुशोभित था और उनके हाथ में प्रसाद भी नजर आया. इसके उपरांत दोनों ने लगभग 150 मीटर दूर स्थित महाराज जी के गुरु पूज्य हित गोविंद शरण महाराज के आश्रम में भी हाजिरी लगाई और पूरी श्रद्धा के साथ शीश नवाकर आशीर्वाद लिया. स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि आगामी गुरु पूर्णिमा पर्व के पावन अवसर को देखते हुए ही विराट कोहली और अनुष्का शर्मा समय से पूर्व वृंदावन आकर गुरु पूजन करने और संत दर्शन का लाभ उठाने पहुंचे हैं.
इंग्लैंड दौरे से लौटते ही वृंदावन पहुंचे
बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम पिछले दिनों इंग्लैंड दौरे पर थी. इंग्लैंड दौरे से लौटने के बाद विराट कोहली सबसे पहले पहले वृंदावन पहुंचे और प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया. पिछले कई दिनों से मथुरा—वृंदावन में हो रही बारिश के चलते पानी भर गया है. ऐसे में दोनों नंगे पांव संंत प्रेमानंद के यमुनापार स्थित यमुना विहार कुंज आश्रम तथा बाराह घाट संत गौरांगी शरण के आश्रम पहुंचे. इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.