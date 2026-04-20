वृंदावन में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने संत प्रेमानंद महाराज से लिया आशीर्वाद, अक्षय तृतीया का बताया महत्व

Mathura News: वृंदावन में एक बार फिर आध्यात्मिक माहौल देखने को मिला, जब भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ विश्व प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने पहुंचे.
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मथुरा न्यूज/कन्हैया लाल शर्मा: उत्तर प्रदेश के पवित्र धाम वृंदावन में एक बार फिर आध्यात्मिक माहौल देखने को मिला, जब भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ विश्व प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने पहुंचे. इस दौरान दोनों ने संत के साथ भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया और विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर गहन चर्चा की.
जानिए पूरी जानकारी ?
मिली जानकारी के अनुसार, मुलाकात के दौरान संत प्रेमानंद महाराज ने भक्ति, साधना और जीवन के कर्तव्य मार्ग पर विस्तार से अपने विचार साझा किए. उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और हर परिस्थिति में ईश्वर पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना चाहिए.
अक्षय तृतीया के महत्व जानें
संत ने विशेष रूप से आने वाले पावन पर्व अक्षय तृतीया के महत्व को भी समझाया. उन्होंने कहा कि यह दिन केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि और सकारात्मक संकल्प लेने का भी अवसर है. इस दिन व्यक्ति को अपने विचारों और आचरण को पवित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए.
प्रेमानंद महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहले दूसरों की निंदा से बचना चाहिए. उन्होंने बताया कि यदि कोई श्रद्धालु यमुना नदी के किनारे बैठकर श्रद्धा और प्रेम के साथ ‘राधा’ नाम का जाप करता है, तो उसका प्रत्येक दिन शुभ और मंगलमय बन सकता है. उन्होंने आगे कहा कि परमात्मा हमारे पिता के समान हैं और वह अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं. इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए.
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के प्रवचन
इस दौरान विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने संत के प्रवचनों को ध्यानपूर्वक सुना और उनके बताए मार्गदर्शन को आत्मसात करने का प्रयास किया. दोनों ने संत प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया. वृंदावन में इस मुलाकात ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि व्यस्त जीवन और प्रसिद्धि के बावजूद आध्यात्मिकता से जुड़ाव व्यक्ति को आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है.
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