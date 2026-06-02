लगातार दूसरा IPL खिताब जीतने के बाद वृंदावन पहुंचे विराट-अनुष्का, नंगे पैर गए आश्रम, संत प्रेमानंद से लिया आशीर्वाद

Mathura News: भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा मंगलवार सुबह वृंदावन स्थित कुंज आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने संत संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया. दोनों आश्रम के अंदर तक नंगे पैर गए और करीब दो घंटे तक वहां रहे. जानकारी के अनुसार, विराट और अनुष्का सुबह करीब 7 बजे वृंदावन पहुंचे. आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज के शिष्यों ने उनका स्वागत किया. चेहरे पर मास्क लगाए दोनों सीधे आश्रम के भीतर गए. बाहर निकलते समय विराट के माथे पर चंदन और त्रिपुंड लगा हुआ दिखाई दिया. इस दौरान उनके कई वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई हैं.

यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब दो दिन पहले ही विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार IPL का खिताब अपने नाम किया है. 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया था. फाइनल मुकाबले में विराट कोहली ने अपने आईपीएल करियर की सबसे तेज अर्धशतकीय पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए.

सातवीं बार पहुंचे प्रेमानंद महाराज के आश्रम

विराट और अनुष्का अब तक सात बार प्रेमानंद महाराज से मुलाकात कर चुके हैं. दोनों पहली बार जनवरी 2023 में महाराज के दर्शन करने पहुंचे थे. बीते तीन वर्षों में यह उनकी सातवीं और वर्ष 2026 की तीसरी यात्रा बताई जा रही है. इससे पहले 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर भी दोनों ने आश्रम पहुंचकर सत्संग में भाग लिया था. वहीं फरवरी में बेटे अकाय के जन्मदिन के बाद भी वे महाराज का आशीर्वाद लेने वृंदावन आए थे.

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पहले भी मिली थी आध्यात्मिक सीख

मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के बाद विराट और अनुष्का प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे थे. उस दौरान महाराज ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि जाओ, आनंदित रहो और नाम जप करते रहो. जब अनुष्का ने पूछा था कि क्या केवल नाम जप से सब कुछ संभव हो सकता है, तो महाराज ने उत्तर दिया था, "हां, सब पूरा होगा."महाराज ने यह भी कहा था कि वैभव और सफलता भगवान की कृपा नहीं, बल्कि पुण्य का फल हैं. वास्तविक कृपा व्यक्ति के भीतर चिंतन और संस्कारों में परिवर्तन लाती है.

असफलता पर विराट को मिला था संदेश

जनवरी 2025 में हुई मुलाकात के दौरान विराट कोहली ने प्रेमानंद महाराज से पूछा था कि असफलता से कैसे बाहर निकला जाए. इस पर महाराज ने कहा था,

कि अभ्यास जारी रखें, जीत निश्चित है. क्रिकेट आपके लिए साधना है. भगवान का स्मरण करते हुए निरंतर प्रयास करते रहें. उन्होंने कहा था कि सफलता के लिए अभ्यास और प्रारब्ध दोनों आवश्यक हैं तथा कठिन समय में धैर्य और भगवान का स्मरण व्यक्ति को आगे बढ़ने की शक्ति देता है. वृंदावन में विराट और अनुष्का की यह यात्रा एक बार फिर उनके आध्यात्मिक जुड़ाव और संत प्रेमानंद महाराज के प्रति आस्था को दर्शाती है. IPL जीत के बाद उनकी यह यात्रा चर्चा का विषय बनी हुई है.