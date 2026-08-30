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'मथुरा कूच' पर प्रशासन की सख्ती, बादल यादव पहुंचे तो लखनऊ में रोके गए गोपाल राय, मास-मदिरा बैन पर अड़ा संगठन

Mathura Kooch Protest: धार्मिक नगरी मथुरा के परिक्रमा मार्ग पर मांस-मदिरा की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने और भव्य मंदिर निर्माण की मांग को लेकर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के 'मथुरा कूच' को पुलिस प्रशासन ने रोक दिया है. जिला प्रशासन की ओर से प्रदर्शन की अनुमति न मिलने के बावजूद संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सड़क पर उतरे.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 30, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 01:44 PM IST
'मथुरा कूच' पर प्रशासन की सख्ती, बादल यादव पहुंचे तो लखनऊ में रोके गए गोपाल राय, मास-मदिरा बैन पर अड़ा संगठन
Image Credit: Mathura Kooch Protest

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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