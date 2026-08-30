'मथुरा कूच' पर प्रशासन की सख्ती, बादल यादव पहुंचे तो लखनऊ में रोके गए गोपाल राय, मास-मदिरा बैन पर अड़ा संगठन

सैकड़ों कार्यकर्ताओं संग मथुरा पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष बादल यादव

लखनऊ से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में साधु संतों की मौजूदगी में पूजा अर्चना करके मथुरा कूच की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके सभी को रोक दिया. प्रशासनिक बंदिशों और कड़ी चौकसी के बीच विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष बादल यादव सैकड़ों कार्यकर्ताओं के काफिले के साथ मथुरा सीमा में प्रवेश करने में सफल रहे. मथुरा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने परिक्रमा मार्ग की पवित्रता बनाए रखने और धार्मिक स्थलों के आसपास मांस-मदिरा की दुकानों को पूरी तरह बंद करने की मांग को लेकर नारेबाजी की.