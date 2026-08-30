'मथुरा कूच' पर प्रशासन की सख्ती, बादल यादव पहुंचे तो लखनऊ में रोके गए गोपाल राय, मास-मदिरा बैन पर अड़ा संगठन

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Mathura Kooch Protest: उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी मथुरा में आज उस समय प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल तेज हो गई, जब विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने 'मथुरा कूच' का ऐलान किया था. प्रदेश अध्यक्ष बादल यादव सैकड़ों कार्यकर्तायों के साथ मथुरा पहुंचे. आज यह विरोध प्रदर्शन मथुरा के परिक्रमा मार्ग पर मांस और मदिरा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और शहर में भव्य मंदिर निर्माण की मांग को लेकर प्रस्तावित था, लेकिन जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी.
सैकड़ों कार्यकर्ताओं संग मथुरा पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष बादल यादव
लखनऊ से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में साधु संतों की मौजूदगी में पूजा अर्चना करके मथुरा कूच की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके सभी को रोक दिया. प्रशासनिक बंदिशों और कड़ी चौकसी के बीच विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष बादल यादव सैकड़ों कार्यकर्ताओं के काफिले के साथ मथुरा सीमा में प्रवेश करने में सफल रहे. मथुरा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने परिक्रमा मार्ग की पवित्रता बनाए रखने और धार्मिक स्थलों के आसपास मांस-मदिरा की दुकानों को पूरी तरह बंद करने की मांग को लेकर नारेबाजी की.
मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि मथुरा एक सनातन आस्था का केंद्र है और इसके परिक्रमा मार्ग पर मांस और मदिरा की बिक्री से श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती हैं. उन्होंने इसे तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करने की मांग की.
लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय रोके गए
दूसरी ओर राजधानी लखनऊ से भी इस कूच की बड़ी तैयारी की गई थी. परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में साधु-संतों और धार्मिक गुरुओं की मौजूदगी में सर्वप्रथम विधिवत पूजा-अर्चना की गई. इसके बाद जैसे ही जत्थे ने मथुरा के लिए प्रस्थान करने का प्रयास किया, मौके पर तैनात भारी पुलिस बल ने उन्हें रोक लिया. पुलिस ने राजधानी के प्रमुख मार्गों पर जगह-जगह मजबूत बैरिकेडिंग कर रखी थी. पुलिस अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को समझा-बुझाकर आगे बढ़ने से रोक दिया.
सुरक्षा के कड़े इंतजाम, भारी पुलिस बल तैनात
विश्व हिंदू रक्षा परिषद के नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि परिक्रमा मार्ग से मांस-मदिरा की बिक्री को जल्द बंद नहीं कराया गया, तो वे आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे. उधर, मथुरा में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नज़र आई. परिक्रमा मार्ग, श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर और शहर के प्रमुख प्रवेश द्वारों पर भारी पुलिस बल, पीएसी (PAC) और खुफिया एजेंसियों को तैनात किया गया था.
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