Mathura News:पति से विवाद के बाद महिला ने 15वीं मंजिल से लगाई छलांग, मथुरा में दिल दहला देने वाली घटना

Mathura News:वृंदावन कोतवाली क्षेत्र की श्री कृष्णा हाइट्स सोसाइटी में गुरुवार को एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई. 28 वर्षीय महिला ने अपार्टमेंट की 15वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी. महिला की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे सोसाइटी में हड़कंप मच गया और लोग सदमे में हैं.

विवाद के बाद उठाया खौफनाक कदम

मृतका की पहचान निधि उपाध्याय के रूप में हुई है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि गुरुवार को किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था. विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से और तनाव में निधि ने इमारत की 15वीं मंजिल से छलांग लगा दी. तेज रफ्तार से जमीन पर गिरने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

फरार है महिला का पति

घटना के बाद से ही महिला का पति घर से गायब बताया जा रहा है. इस वजह से पुलिस को शक है कि विवाद में उसकी भूमिका हो सकती है. पुलिस पति की तलाश कर रही है ताकि घटना की सच्चाई सामने लाई जा सके. कोतवाली प्रभारी ने बताया कि यह मामला फिलहाल आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन हर एंगल से जांच की जा रही है.

सोसाइटी में दहशत और गम का माहौल

सोसाइटी के लोगों ने बताया कि अचानक जोरदार धमाका सुनाई दिया. बाहर आकर देखने पर महिला का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था.यह दृश्य इतना दर्दनाक था कि वहां मौजूद लोग सहम गए. तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस की जांच जारी

कोतवाली प्रभारी ने बताया कि महिला के परिवार को घटना की जानकारी दे दी गई है. उनके आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि फरार पति से पूछताछ के बाद ही आत्महत्या के पीछे की असली वजह सामने आ पाएगी.