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मथुरा-वृंदावन में बड़ा हादसा, बांके बिहारी मंदिर के पास छज्जा गिरने से कई श्रद्धालु घायल

Mathura News: बांके बिहारी मंदिर के पास गली नंबर 5 में बंदरों की उछल-कूद के चलते जर्जर मकान का छज्जा अचानक भरभराकर नीचे गिर गया. इसमें कई लोग घायल हो गए.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 09, 2026, 09:45 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:45 PM IST
मथुरा-वृंदावन में बड़ा हादसा, बांके बिहारी मंदिर के पास छज्जा गिरने से कई श्रद्धालु घायल
Image Credit: Slab Collapsed in Mathura

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