​मलबे में दबे आगरा, अलीगढ़ और राजस्थान के श्रद्धालु

​हादसे का शिकार हुए लोग उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों और राजस्थान से ठाकुर जी के दर्शन करने आए थे. रामकृष्ण मिशन अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार, घायलों में अलीगढ़ के रहने वाले 35 वर्षीय लक्ष्मीनारायण (पुत्र शिशु पाल) और आगरा के निवासी 35 वर्षीय विजय (पुत्र सतीश) शामिल हैं. इनके अलावा विजय के 5 वर्षीय मासूम पुत्र रुद्रांश, 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला उर्मिला देवी (पत्नी गोविंद लाल) और जगवती के पुत्र मेघा सैनी भी इस हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं. वहीं राजस्थान से दर्शन करने आईं 26 वर्षीय चंचल प्रजापति (पुत्री ओमप्रकाश) और 48 वर्षीय जानकी देवी (पत्नी ओमप्रकाश) भी मलबे की चपेट में आने से घायल हुई हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है.