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कन्हैया लाल शर्मा/मथुरा: विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के पास मंगलवार शाम को एक बड़ा हादसा हो गया. मंदिर के समीप गली नंबर-5 में बंदरों की उछल-कूद के कारण एक जर्जर मकान का छज्जा अचानक भरभराकर नीचे गिर गया. इस हादसे की चपेट में आने से कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए. छज्जा गिरते ही संकरी गली में अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों और पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए सभी घायलों को तुरंत मलबे से निकाला और इलाज के लिए रामकृष्ण मिशन अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनकी देखरेख कर रही है.
मलबे में दबे आगरा, अलीगढ़ और राजस्थान के श्रद्धालु
हादसे का शिकार हुए लोग उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों और राजस्थान से ठाकुर जी के दर्शन करने आए थे. रामकृष्ण मिशन अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार, घायलों में अलीगढ़ के रहने वाले 35 वर्षीय लक्ष्मीनारायण (पुत्र शिशु पाल) और आगरा के निवासी 35 वर्षीय विजय (पुत्र सतीश) शामिल हैं. इनके अलावा विजय के 5 वर्षीय मासूम पुत्र रुद्रांश, 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला उर्मिला देवी (पत्नी गोविंद लाल) और जगवती के पुत्र मेघा सैनी भी इस हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं. वहीं राजस्थान से दर्शन करने आईं 26 वर्षीय चंचल प्रजापति (पुत्री ओमप्रकाश) और 48 वर्षीय जानकी देवी (पत्नी ओमप्रकाश) भी मलबे की चपेट में आने से घायल हुई हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है.
बंदरों के हुड़दंग से गिरा पुराना छज्जा, बढ़ाई गई सुरक्षा
चश्मदीदों के मुताबिक, मंगलवार शाम को गली नंबर-5 में स्थित एक पुराने मकान के छज्जे पर बड़ी संख्या में बंदरों का झुंड आपस में लड़ रहा था. बंदरों की तेज उछल-कूद का दबाव यह जर्जर छज्जा बर्दाश्त नहीं कर सका और अचानक ढह गया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन के आला अधिकारी दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने एहतियात के तौर पर दुर्घटना वाली जगह को बैरिकेड करके सुरक्षित कर दिया है. जिला प्रशासन ने वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं से संयम और धैर्य बनाए रखने की अपील की है और मंदिर मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है.