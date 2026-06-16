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Mathura News: उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल वृंदावन से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. यहां के रमणरेती मार्ग पर स्थित इस्कॉन (ISKCON) मंदिर के पास नगर निगम द्वारा लगाए गए एक पंखा-कूलर में करंट उतरने से मध्य प्रदेश के एक युवा श्रद्धालु की मौत हो गई. मृतक युवक अपने पिता का इकलौता बेटा था. इस घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है, वहीं स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में नगर निगम की लापरवाही को लेकर भारी आक्रोश है.
जूताघर के पास हुआ हादसा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के छतरपुर निवासी अमित कुमार गुप्ता अपने 21 वर्षीय बेटे अविज्ञान गुप्ता के साथ ठाकुर बांकेबिहारी और इस्कॉन मंदिर के दर्शन करने वृंदावन आए थे. रविवार को जब पिता-पुत्र इस्कॉन मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास बने जूताघर में चप्पल-जूते उतारने पहुंचे, तभी यह हादसा हुआ.
जैसे ही अविज्ञान चप्पल उतारने के लिए आगे बढ़ा, पास ही में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नगर निगम द्वारा लगाए गए पानी वाले पंखा-कूलर से उसका संपर्क हो गया. उस कूलर में पहले से ही तेज करंट दौड़ रहा था, जिसने अविज्ञान को बुरी तरह जकड़ लिया.
बचाने की कोशिश में पिता को भी लगा झटका
बेटे को करंट की चपेट में देख पिता अमित कुमार गुप्ता ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की. जैसे ही उन्होंने अविज्ञान को खींचने का प्रयास किया, उन्हें भी जोर का झटका लगा और वे दूर जा गिरे. चीख-पुकार सुनकर मौके पर मौजूद अन्य श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने तुरंत बिजली की सप्लाई काटी और बेसुध पड़े युवक को आनन-फानन में जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया. हालांकि, अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद अविज्ञान को मृत घोषित कर दिया.
लापरवाही पर फूटा लोगों का गुस्सा
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि देखरेख के अभाव और तकनीकी खराबी के कारण कूलर की बॉडी में करंट उतरा हुआ था.
मृतक के पिता ने इस दर्दनाक हादसे के लिए नगर निगम और मंदिर प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है. स्थानीय लोगों का भी कहना है कि गर्मी को देखते हुए सिस्टम तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन उनके मेंटेनेंस (देखरेख) पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके चलते मासूम श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ती है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.