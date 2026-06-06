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प्रेमानंद महाराज को हंसाने वाले 'जोजो-जॉनी' चोरी हुए! जयपुर के कलाकार ने जाल बिछाकर बरामद किया

Mathura News: प्रेमानन्द महाराज को अपनी कला के माध्यम से हंसाने वाले जोजो जॉनी मथुरा वृंदावन से गायब हो गए थे. 30 घंटे तक उन्हें तलाशा गया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 06, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:47 PM IST
प्रेमानंद महाराज को हंसाने वाले 'जोजो-जॉनी' चोरी हुए! जयपुर के कलाकार ने जाल बिछाकर बरामद किया
Image Credit: Jojo Johny Puppet

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