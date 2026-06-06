गेस्टहाउस के बाहर से बैग लेकर फरार हुआ था रिक्शा चालक

जानकारी के अनुसार, जयपुर के रहने वाले पपेट कलाकार राहुल मिश्रा अपने साथियों के साथ पुरुषोत्तम मास में परिक्रमा करने और दर्शन करने के लिए गुरुवार रात वृंदावन आए थे. वे प्रेम मंदिर के सामने एक ई रिक्शा से उतरे और कमरा बुक करने के लिए गेस्टहाउस के अंदर चले गए. इस दौरान उनका कीमती बैग, जिसमें जोजो और जॉनी के प्रसिद्ध मुखोटे रखे थे. ई रिक्शा में ही छूट गया. जब राहुल कमरा बुक करके बाहर लौटे तो ई रिक्शा चालक बैग सहित भाग गया.