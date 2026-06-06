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Mathura News: वृंदावन के संत प्रेमानन्द महाराज को अपनी कला के माध्यम से हंसाने वाले जोजो जॉनी आखिर 30 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद बरामद ही गए. पपेट के जरिए अपनी कला का प्रदर्शन कर मनोरंजन करने वाले जयपुर के कलाकार राहुल मिश्रा ने रातभर बाइक से वृंदावन में सर्च ऑपरेशन चलाकर बांके बिहारी मंदिर के समीप से ई—रिक्शा चालक को दबोचा लिया. ई—रिक्शा चालक ने अपने घर में जोजो जॉनी से भरा बैग छुपाकर रखा था.
गेस्टहाउस के बाहर से बैग लेकर फरार हुआ था रिक्शा चालक
जानकारी के अनुसार, जयपुर के रहने वाले पपेट कलाकार राहुल मिश्रा अपने साथियों के साथ पुरुषोत्तम मास में परिक्रमा करने और दर्शन करने के लिए गुरुवार रात वृंदावन आए थे. वे प्रेम मंदिर के सामने एक ई रिक्शा से उतरे और कमरा बुक करने के लिए गेस्टहाउस के अंदर चले गए. इस दौरान उनका कीमती बैग, जिसमें जोजो और जॉनी के प्रसिद्ध मुखोटे रखे थे. ई रिक्शा में ही छूट गया. जब राहुल कमरा बुक करके बाहर लौटे तो ई रिक्शा चालक बैग सहित भाग गया.
पुलिस को दी तहरीर, खुद भी खोज में जुटे कलाकार
काफी तलाश के बाद जब शुक्रवार दोपहर तक ई रिक्शा का सुराग नहीं लगा तो कलाकार राहुल मिश्रा ने वृंदावन कोतवाली में तहरीर देकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई. पुलिस से शिकायत करने के बाद भी राहुल शांत नहीं बैठे. शुक्रवार रात लगभग 10:00 उन्होंने दो बाइक ली और गेस्टहाउस से अपने चार साथियों के साथ अलग—अलग रूटों पर रिक्शा चालक की तलाश में निकल पड़े.
रात 1 बजे बांके बिहारी मंदिर के पास मिला रिक्शा चालक
कड़ी मशक्कत के बाद रात करीब 12:00 राहुल के साथियों को प्रेम मंदिर के पास वह ई रिक्शा गुजरा हुआ दिखाई दिया. साथियों ने चुपके से उसका पीछा करना शुरू किया. लगभग रात 1:00 बजे ई—रिक्शा चालक बांके बिहारी मंदिर के पास जाकर रुका, जहां राहुल मिश्रा भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने चालक को पहचान लिया.
तिरपाल के नीचे छुपाए थे जॉनी जोजो
जब राहुल ने कड़ाई से पूछताछ की तो रिक्शा चालक ने बताया कि वह बैग अपने घर पर रखकर आया है. इसके बाद वह रात के करीब 3:00 बजे एक बेहद सुनसान इलाके में स्थित अपने कमरे पर ले गया, जहां उसने बैग को एक तिरपाल के नीचे छिपा कर रखा था. बैग खोलने पर जोजो और जॉनी दोनों मुखोटे पूरी तरह सुरक्षित मिले. इसके बाद कलाकार राहुल मिश्रा ने राहत की सांस ली.
चालक ने मांगी माफी, नहीं कराई कार्रवाई
बैग मिलने के बाद आरोपी रिक्शा चालक ने अपनी गलती मानते हुए कलाकार से हाथ जोड़कर माफी मांगी. कलाकार राहुल मिश्रा ने भी आरोपी चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया. उन्होंने सुरक्षित पपेट मिलने की सूचना पुलिस को दी.