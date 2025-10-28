Advertisement
बारिश में भी नहीं डिगी श्रद्धा, राधा रानी की छवि के साथ प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा, उमड़ा हुजूम

Premanand Maharaj Padyatra: वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज रोजाना सुबह तड़के पदयात्रा करते हैं. उनकी नित्य पदयात्रा के दौरान मंगलवार को एक अविस्मरणीय और भक्तिमय नजारा देखने को मिला, 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 28, 2025, 10:40 AM IST
Premanand Maharaj Padyarta
Premanand Maharaj Padyarta

Premanand Maharaj Padyatra: वृंदावन के मशहूर संत प्रेमानंद महाराज रोजाना सुबह तड़के पदयात्रा करते हैं. उनकी नित्य पदयात्रा के दौरान मंगलवार को एक अविस्मरणीय और भक्तिमय नजारा देखने को मिला, जब प्रेमानंद महाराज अपने आराध्य राधा रानी की छवि (प्रतिकृति) को अपने साथ लेकर पदयात्रा पर निकले. इसके साथ ही, तेज बारिश के बावजूद भक्तों का जोश और आस्था चरम पर रही.

भक्तों का उमड़ा हुजूम
वृन्दावन के परिक्रमा मार्ग पर महाराज श्री की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में दर्शनार्थियों का हुजूम उमड़ पड़ा. बारिश की झड़ी भी भक्तों के उत्साह को कम नहीं कर सकी. कई भक्त भीगते हुए, तो कई छाते और रेनकोट के सहारे सड़कों के किनारे कतारबद्ध खड़े रहे. भक्तों की यह अटूट श्रद्धा ही थी जिसने पूरे मार्ग को ''राधे राधे'' के जयकारों से गुंजायमान कर दिया.

झांकियों का किया अभिवादन
पदयात्रा के दौरान, जब एक स्थान पर राम और श्याम (कृष्ण) की मनोहारी झाँकियाँ सजाई गईं, तो लीलाओं के प्रति अपने गहन अनुराग के कारण प्रेमानंद महाराज स्वयं उन झाँकियों के पास कुछ क्षण के लिए रुके. इस दौरान उन्होंने हाथ जोड़कर झाँकी का अभिवादन किया, जिसने भक्तों को भावविभोर कर दिया. महाराज जी की एक झलक पाने के लिए लोग उत्सुक नजर आए.

भक्तों ने की पुष्प वर्षा
महाराज श्री ने भी भक्तों के इस अप्रतिम प्रेम और भक्तिभाव को देखकर अत्यंत सहजता से सभी का अभिवादन स्वीकार किया और उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया. भक्तों ने महाराज जी पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया. यह दृश्य वृंदावन की उस अद्भुत परंपरा को दर्शाता है, जहाँ भौतिक सुख-सुविधाओं की परवाह न करते हुए, केवल राधा-कृष्ण और उनके संतों के प्रति समर्पित प्रेम ही सर्वोपरि होता है. बता दें कि स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद प्रेमानंद महाराज ने फिर से पदयात्रा शुरू की है. जिससे भक्तों में उत्साह है.

Mathura News

