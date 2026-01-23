साल में सिर्फ दो बार खुलते हैं वृंदावन के शाहजी मंदिर के पट, दर्शन के लिए उमड़ता है श्रद्धालुओं का सैलाब

Mathura News: मथुरा के वृंदावन में बसंत पंचवी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया. इस दौरान आस्था और स्थापत्य कला का अनोखा संगम देखने को मिला. शाहजी मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए.
मथुरा/कन्हैया शर्मा: कान्हानगरी मथुरा के वृंदावन में बसंत पंचवी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया. इस दौरान आस्था और स्थापत्य कला का अनोखा संगम देखने को मिला. शाहजी मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए. बता दें कि इस श्री राधा रमण बिहारी जी मंदिर पट साल में केवल दो बार ही खुलते हैं, जिसमें बसंत पंचमी और सावन के झूला उत्सव पर खुलता है. जिसके दर्शन के लिए देश-विदेश से भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा.
ठाकुर जी होते हैं विराजमान
वृंदावन के शाहजी मंदिर का बसंती कमरे की खासियत इसकी बेमिसाल साज-सज्जा है. बसंत पंचमी के मौके पर पूरे कमरे को बसंती रंग से सजाया गया. बेल्जियम के कांच और दुर्लभ चित्रों से सजाया गया. मंदिर के कपाट जैसे ही खुले, वहां मौजूद हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब ठाकुर जी के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा. मान्यता है कि इस दिन ठाकुर जी यहां बसंती स्वरूप में विराजमान होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं.
मंदिर की नक्काशी देखने लायक
लखनऊ के मशहूर जौहरी शाह कुंदन लाल और शाह फुंदन लाल ने इस मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में करवाया था. इस मंदिर की नक्काशी देखने लायक बनती है. मंदिर के मुख्य हाल में टेढ़े खंभे लगे हैं. जो पर्यटकों और भक्तों का आकर्षण का केंद्र रहते हैं. इस मंदिर को टेढ़े खंभों वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है. बसंत पंचमी पर इन खंभों और मेहराबों के बीच जब ठाकुर जी का दरबार सजता है, तो इसकी सुंदरता देखते ही बनती है.
मंदिर प्रबंधन का क्या कहना?
मंदिर प्रबंधन के अनुसार, इस विशेष कक्ष को खोलने की परंपरा वर्षों पुरानी है. बसंत पंचमी के बाद अब इस दिव्य दरबार के दर्शन भक्तों को श्रावण मास में होने वाले झूला उत्सव के दौरान ही मिलेंगे. दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने बताया कि इस क्षण का वे पूरे साल इंतजार करते हैं, क्योंकि यह नजारा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता.
