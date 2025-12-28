Advertisement
Zee UP-UttarakhandMathura

मथुरा में भक्ति का 'महाकुंभ', नववर्ष पर उमड़ा आस्था का सैलाब, ‘राधे-राधे’ के जयघोष से गूंजा पूरा ब्रज

Mathura News: नववर्ष के आगमन के साथ कान्हा की नगरी ब्रज में इस समय आस्था और आध्यात्मिक उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है. मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना और नंदगांव की पावन गलियों में ऐसी भीड़ उमड़ी है कि तिल रखने की भी जगह नहीं बची. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 28, 2025, 12:33 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

Mathura News/कन्हैया लाल शर्मा: नववर्ष के आगमन और धार्मिक उल्लास के बीच कान्हा की नगरी ब्रज में इन दिनों आस्था का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ रहा है. समूचा ब्रजमंडल 'राधे-राधे' और 'जय श्री कृष्ण' के जयघोषों से गुंजायमान है. आलम यह है कि मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और बरसाना की गलियों में तिल रखने की भी जगह नहीं बची है. देश के कोने-कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन हेतु ब्रज की रज में पहुंच रहे हैं.

हर वर्ग में दिख रहा है भारी उत्साह
ब्रज की इस पावन भूमि पर भक्ति का ऐसा रंग चढ़ा है कि उम्र की सीमाएं समाप्त हो गई हैं. क्या बच्चे, क्या युवा और क्या बुजुर्ग हर वर्ग के लोग कान्हा की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं. कड़ाके की ठंड और कोहरे के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है. नंगे पैर गोवर्धन की परिक्रमा करते युवा हों या लाठी टेकते हुए बांके बिहारी के दर्शन को आतुर बुजुर्ग, हर कोई बस एक बार अपने आराध्य की झलक पाने को बेताब है.

मथुरा से लेकर बरसाना तक भक्तों का तांता
ब्रज के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भारी भीड़ देखी जा रही है. श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं. वहीं वृंदावन में विश्वप्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के आसपास का क्षेत्र जनसमुद्र में तब्दील हो गया है. इस्कॉन और प्रेम मंदिर की भव्यता निहारने के लिए भी हजारों लोग जुट रहे हैं. इतना ही नहीं  गोवर्धन और गोकुल में भी तलहटी में दंडवती परिक्रमा करने वालों और गोकुल की गलियों में बाल स्वरूप के दर्शन करने वालों का तांता लगा है. बरसाना और नंदगांव के लाड़ली जी के मंदिर की सीढ़ियों पर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है.

प्रशासनिक मुस्तैदी और सुरक्षा
भीड़ के दबाव को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग हाई अलर्ट पर है. प्रमुख मार्गों पर वाहनों का प्रवेश वर्जित कर उन्हें पार्किंग स्थलों पर ही रोका जा रहा है. सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए भीड़ की निगरानी की जा रही है. जगह-जगह स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा श्रद्धालुओं के लिए अलाव और गर्म चाय की व्यवस्था भी की गई है. ब्रज की यह रौनक बताती है कि समय बदला है, लेकिन गिरधारी के प्रति लोगों का समर्पण और श्रद्धा आज भी उतनी ही अटूट है.

 

Mathura News

