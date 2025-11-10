Mathura News: ब्रज में भक्ति का सागर! प्रेमानंद महाराज के आगमन पर नंदगांव से बरसाना तक गूंजा ‘राधे-राधे’ का मधुर सुर

मथुरा न्यूज/कन्हैया लाल शर्मा : उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में ब्रजभूमि में श्रद्धा और भक्ति की अलौकिक धारा उस समय देखने को मिली, जब सुप्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज ने नंदगांव और बरसाना धाम की यात्रा की. महाराज जी के आगमन की सूचना मिलते ही हजारों की संख्या में भक्तगण दोनो पवित्र स्थलों पर उमड़ पड़े. सड़कों, मंदिर मार्गों और गलियों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं. वातावरण ‘राधे-राधे’ और ‘जय श्रीकृष्ण’ के जयघोषों से गूंज उठा.

नंदगांव में नंद बाबा मंदिर के दर्शन

यात्रा की शुरुआत प्रेमानंद महाराज ने नंदगांव से की, जहाँ उन्होंने नंद बाबा मंदिर में विधि-विधान पूर्वक दर्शन किए. मंदिर के सेवायत कान्हा गोस्वामी ने महाराज जी को परंपरागत विधि से पूजा और दर्शन कराए. इस अवसर पर उपस्थित भक्तों और संतों ने भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं तथा नंद बाबा की महिमा का कीर्तन किया.भावपूर्ण भजन और कीर्तन के बीच प्रेमानंद महाराज गहन भाव-विभोर हो उठे। भक्तों ने बताया कि महाराज जी के आगमन से मंदिर परिसर में ऐसा आध्यात्मिक कंपन महसूस हुआ, मानो स्वयं नंद-लाला की बाल लीला आँखों के सामने जीवंत हो उठी हो.

बरसाना में लाडली जी के चरणों में नमन

इसके बाद महाराज जी बरसाना पहुँचे, जहाँ लाडली जी मंदिर (श्री राधा रानी मंदिर) में उन्होंने राधारानी के दर्शन कर पूजा-अर्चना की. जैसे ही उनकी गाड़ी मंदिर परिसर के निकट पहुँची, भक्तों की भीड़ दर्शन पाने के लिए उमड़ पड़ी.कुछ भक्त छतों पर, कुछ गलियों में और अनेक श्रद्धालु मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर एक झलक पाने के लिए आतुर दिखाई दिए। चारों ओर “राधे-राधे” के जयकारों से पूरा बरसाना भक्तिमय हो उठा.

Add Zee News as a Preferred Source

ब्रज की आध्यात्मिक एकता का संदेश

प्रेमानंद महाराज की यह यात्रा केवल धार्मिक दर्शन तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने ब्रज की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक एकता को भी उजागर किया.उनके दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब यह दर्शाता है कि आज भी भक्तों के हृदयों में ब्रज मंदिरों, लीलास्थलों और संत परंपरा के प्रति अपार श्रद्धा विद्यमान है.