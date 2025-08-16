Janmashtami 2025: श्रीकृष्ण भगवान विष्णु के कौन-से अवतार थे, किस ऋषि ने रखा था उनका ये नाम
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2883899
Zee UP-UttarakhandMathura

Janmashtami 2025: श्रीकृष्ण भगवान विष्णु के कौन-से अवतार थे, किस ऋषि ने रखा था उनका ये नाम

Shri Krishna Avatar of Vishnu: शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भगवान विष्णु के अवतार श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था. लेकिन क्या आप जानते हैं श्रीकृष्ण  भगवान विष्णु के कौन से अवतार थे, और उनका ये नाम क्यों और किसने रखा था.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 16, 2025, 04:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Janmashtami 2025: श्रीकृष्ण भगवान विष्णु के कौन-से अवतार थे, किस ऋषि ने रखा था उनका ये नाम

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में आज श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है. मंदिर को कान्हा के जन्मोत्सव के अवसर पर सजाया गया है. बड़ी संख्या में भक्त श्री कृ्ष्ण के प्रमुख मंदिरों में दर्शन-पूजा के लिए पहुंच रहे हैं. शास्त्रों के अनुसार आज ही के दिन यानी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र और मध्याह्न समय में हुआ था. 

भगवान विष्णु के अवतार थे श्रीकृष्ण
शास्त्रों के अनुसार श्रीकृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे. श्रीकृष्ण देवकी और वासुदेव की आठवीं संतान थे. देवकी अत्याचारी  निरकुंश राजा कंस के बहन थी. कंस को भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी बहन देवकी की संतान ही उसका वध करेगी. इसके बाद कंस ने भले ही देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया और एक-एक कर देवकी की संतानों को मौत के घाट उतारता रहा लेकिन अपने काल से बच नहीं पाया और भविष्यवाणी के अनुसार देवकी की आखिरी संतान श्रीकृष्ण के हाथों उसका वध हुआ. 

भगवान विष्णु के अवतारों के नाम

  1. मत्स्य: मछली के रूप में अवतार
  2. कूर्म: कछुए के रूप में अवतार
  3. वराह: सूअर के रूप में अवतार
  4. नृसिंह: आधे मनुष्य, आधे सिंह के रूप में अवतार
  5. वामन: बौने ब्राह्मण के रूप में अवतार
  6. परशुराम: एक ऋषि के रूप में अवतार, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था
  7. राम: मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या का राजा
  8. कृष्ण: द्वारका के राजा, भगवान विष्णु के सबसे लोकप्रिय अवतारों में से एक
  9. कल्कि: कलियुग के अंत में प्रकट होने वाले अवतार, जो धर्म की स्थापना करेंगे

इन अवतारों के अलावा भगवान विष्णु के कई और अवतार भी हैं, जैसे कि दत्तात्रेय, नारद, हयग्रीव, आदि. 

कैसे पड़ा श्रीकृष्ण का नाम
कृष्ण का  संस्कृत में अर्थ होता है 'काला', 'अंधेरा', या फिर 'गहरा नीला','अंधकार' का संबंध ढलते चंद्रमा  यानी कृष्ण पक्ष से भी है.  श्रीमदभागवत पुराण की अनुसार श्रीकृष्ण का नामकरण आचार्य गर्गाचार्य ने किया था. वासुदेव का पुत्र होने के नाते श्रीकृ्ष्ण को 'वासुदेव श्रीकृ्ष्ण'के नाम से जाना जाता है.

Disclaimer:  यहां बताई गई सारी बातें धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं. इसकी विषय सामग्री और एआई द्वारा काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

ये भी पढ़ें: मथुरा-वृंदावन नहीं यूपी के इस शहर में है श्रीकृष्ण की देश में सबसे ऊंची मूर्ति, कई किलोमीटर दूर से हो जाते हैं दर्शन

ये भी पढ़ें: जन्माष्टमी पर बारिश होगी घनघोर! या धूप-छांव करेगी परेशान, जानें लखनऊ समेत कैसा रहेगा यूपी का मौसम

 

 

TAGS

Janmashtami 2025lord vishnu avatars

Trending news

Janmashtami 2025
श्रीकृष्ण भगवान विष्णु के कौन-से अवतार थे, किस ऋषि ने रखा था उनका ये नाम
Janmashtami 2025
UP के इस जिले में 31 साल बाद मनाई जाएगी जन्‍माष्‍टमी, थानों में लौटेगी पुरानी परंपरा
Hardoi News
देवर-भाभी के बीच छिड़ा महासंग्राम, जमकर हुई मारपीट, गुस्साई बहू ने सास को पीटा
Janmashtami 2025
कितने साल पहले मथुरा में हुआ था भगवान श्रीकृष्ण का जन्म.. जानें कान्हा की उम्र!
Birthday Party Dispute
मेरठ में डीजे पर 'खूनी संग्राम', बेटी की बर्थडे पार्टी में पिता की बेरहमी से हत्या
Highest Number of Beggars In UP
यूपी के किस शहर में हैं सबसे ज्यादा भिखारी? नाम जान लोगे तो पकड़ लेंगे माथा
Dalit Students Scholarship UP
दलित छात्रों के लिए गुड न्यूज! अगले साल 14 अप्रैल से मिलेगी स्पेशल स्कॉलरशिप
Sonbhadra News
Sonbhadra: सोनभद्र में बहुओं ने सास को उतारा मौत के घाट,सामने आई हैरान करने वाली वजह
Gorakhpur News
कलयुग का 'राधेश्याम' बना जल्लाद, जन्माष्टमी से पहले किया खौफनाक कांड, दहल उठा इलाका
Baghpat Assault
आधी रात गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा आशिक,घरवालों ने पकड़ा और उतार दिया प्यार का बुखार
;