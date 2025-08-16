Janmashtami 2025: श्रीकृष्ण भगवान विष्णु के कौन-से अवतार थे, किस ऋषि ने रखा था उनका ये नाम

Shri Krishna Avatar of Vishnu: शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भगवान विष्णु के अवतार श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था. लेकिन क्या आप जानते हैं श्रीकृष्ण भगवान विष्णु के कौन से अवतार थे, और उनका ये नाम क्यों और किसने रखा था.
मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में आज श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है. मंदिर को कान्हा के जन्मोत्सव के अवसर पर सजाया गया है. बड़ी संख्या में भक्त श्री कृ्ष्ण के प्रमुख मंदिरों में दर्शन-पूजा के लिए पहुंच रहे हैं. शास्त्रों के अनुसार आज ही के दिन यानी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र और मध्याह्न समय में हुआ था.
भगवान विष्णु के अवतार थे श्रीकृष्ण
शास्त्रों के अनुसार श्रीकृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे. श्रीकृष्ण देवकी और वासुदेव की आठवीं संतान थे. देवकी अत्याचारी निरकुंश राजा कंस के बहन थी. कंस को भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी बहन देवकी की संतान ही उसका वध करेगी. इसके बाद कंस ने भले ही देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया और एक-एक कर देवकी की संतानों को मौत के घाट उतारता रहा लेकिन अपने काल से बच नहीं पाया और भविष्यवाणी के अनुसार देवकी की आखिरी संतान श्रीकृष्ण के हाथों उसका वध हुआ.
भगवान विष्णु के अवतारों के नाम
इन अवतारों के अलावा भगवान विष्णु के कई और अवतार भी हैं, जैसे कि दत्तात्रेय, नारद, हयग्रीव, आदि.
कैसे पड़ा श्रीकृष्ण का नाम
कृष्ण का संस्कृत में अर्थ होता है 'काला', 'अंधेरा', या फिर 'गहरा नीला','अंधकार' का संबंध ढलते चंद्रमा यानी कृष्ण पक्ष से भी है. श्रीमदभागवत पुराण की अनुसार श्रीकृष्ण का नामकरण आचार्य गर्गाचार्य ने किया था. वासुदेव का पुत्र होने के नाते श्रीकृ्ष्ण को 'वासुदेव श्रीकृ्ष्ण'के नाम से जाना जाता है.
