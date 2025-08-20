Mathura News: कौन हैं मथुरा के डीएम, जिन्होंने भिखारियों के बीच बैठ हाथ जोड़कर दी कोई और काम करने की सलाह?
Mathura News: कौन हैं मथुरा के डीएम, जिन्होंने भिखारियों के बीच बैठ हाथ जोड़कर दी कोई और काम करने की सलाह?

Mathura DM Chandra Prakash Singh Viral News: मथुरा के डीएम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. वायरल वीडियो भिखारियों के बीच का है. जिसमें डीएम उनसे बातचीत करते दिख रहे हैं. ऐसे में जानिए कौन हैं ये डीएम? 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 20, 2025, 10:38 AM IST
Mathura DM Chandra Prakash Singh Viral News: अभी मथुरा के डीएम इंटरनेट पर छाए हुए हैं. दरअसल, डीएम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. जिसमें मथुरा डीएम चंद्र प्रकाश सिंह भिखारियों के बीच जमीन पर बैठे दिखे. इस दौरान वह भिखारियों को काम करने की सलाह दी. जिसके बाद से डीएम सुर्खियों में हैं. 

डीएम का वीडियो हुआ वायरल
दरअसल, मथुरा डीएम बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने निकले थे. इस दौरान डीएम वृंदावन में भीख मांग रहे बुजुर्ग भिखाड़ी के सामने बैठे और हाथ जोड़कर उनसे बातचीत की. भिखारियों से डीएम ने कहा कि बाबा, भीख मांगना बंद कर दीजिए, अगर कुछ मांगना है तो भगवान से मांगिए. वृंदावन में काम करने के लिए बहुत कुछ है. 

भिखाड़ियों को डीएम की सलाह
इतना ही नहीं डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने भिखारियों से भीख मांगने की वजह भी पूछी. आगे उन्होंने कहा कि हम निवेदन करते हैं कि कुछ और करिए. यह काम छोड़ दीजिए. इसके अलावा डीएम ने उनसे कई और सवाल किए. जैसे आप कहां के रहने वाले हैं? इस पर बाबा ने कहा कि हमारा घर पश्चिम बंगाल है. हम यहां 20 साल से रह रहे हैं. 

इस पर डीएम ने भीख मांगने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि क्या करें? हम वृंदावन में किराए के घर में रहते हैं. डीएम ने यह भी पूछा कि क्या आपको कोई यहां बैठाता है? इस पर बाबा ने साफ इनकार कर दिया. 

कौन हैं चंद्र प्रकाश सिंह?
जानकारी के मुताबिक, गोंडा के रहने वाले चंद्र प्रकाश सिंह 1997 बैच के PCS अफसर हैं. 8 जुलाई 1970 को उनका जन्म हुआ था. उन्होंने MSC तक पढ़ाई की है. चंद्र प्रकाश सिंह, सीपी सिंह के नाम से मशहूर हैं. इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में अलीगढ़, आगरा, मेरठ, इटावा समेत कई जिलों में एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और एडीएम के पद पर अपनी सेवाएं दी हैं.

इन पदों पर दी अपनी सेवाएं
इतना ही नहीं सीपी सिंह मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे. 5 नवंबर 2018 को उनका बतौर आईएएस प्रमोशन हुआ. फिर सीपी सिंह गाजियाबाद नगर निगम के नगर आयुक्त बने. इसके बाद उन्होंने कासगंज और बुलंदशहर के डीएम के पद पर अपनी सेवाएं दी. इसी साल 18 जनवरी को उन्होंने बतौर डीएम मथुरा में कार्यभार संभाला.

