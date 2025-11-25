कौन हैं बरसाना के संत रमेश बाबा? 40 हजार गायाें की करते हैं सेवा, नितिन गडकरी ने लिया आशीर्वाद

Mathura News: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का मंगलवार को बरसाना आगमन मात्र एक औपचारिक दौरा न होकर, भावनाओं का गहरा समर्पण बन गया. भक्ति की भूमि पर कदम रखते ही उन्होंने अपने पद की जिम्मेदारियों के साथ-साथ आध्यात्मिक ऊर्जा को भी आत्मसात किया.

बरसाना पहुंचे नितिन गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सबसे पहले हेलिकॉप्टर द्वारा माता जी गौशाला परिसर में उतरे, जहां उन्होंने गौसेवा कर आशीर्वाद प्राप्त किया. इसके बाद वह रोपवे के माध्यम से सीधे पहाड़ी पर स्थित विश्व प्रसिद्ध श्रीजी मंदिर (राधा रानी मंदिर) पहुंचे. गडकरी ने राधा रानी की चौखट पर नतमस्तक होकर माथा टेका और पूजा-अर्चना की.

रमेश बाबा से भेंट की

मंदिर परिसर में भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदन लाल ने पारंपरिक रीति से दुपट्टा ओढ़ाकर मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान संपूर्ण वातावरण 'राधे-राधे' के भक्तिमय उद्घोषों से गूंज उठा और हर ओर भक्तिरस का संचार हुआ. दर्शन के बाद मंत्री नितिन गडकरी ने कथा स्थल का रुख किया, जहां भागवत कथा का वाचन चल रहा था. यहां उन्होंने पद्मश्री पूज्य रमेश बाबा से भेंट कर आशीर्वाद लिया और संक्षिप्त आध्यात्मिक संवाद भी किया.

'बरसाना प्रेरणा का केंद्र'

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बरसाना केवल भक्ति का धाम नहीं है, बल्कि यह प्रेरणा का केंद्र है. उन्होंने ज़ोर दिया कि यहां कि आध्यात्मिक ऊर्जा राष्ट्र निर्माण के कार्यों को भी दिशा प्रदान करने वाली है. अपने प्रवास के दौरान स्थानीय संत समाज, भाजपा पदाधिकारियों और भक्तों ने केंद्रीय मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया.

कौन हैं रमेश बाबा?

पद्मश्री से सम्मानित संत रमेश बाबा बरसाना में राधा रानी के अनन्य भक्त और पूजनीय विरक्त संत हैं. उन्हें मुख्य रूप से उनके पर्यावरण संरक्षण और गौ सेवा के अथक कार्यों के लिए जाना जाता है. रमेश बाबा ने बरसाना स्थित माता जी गौशाला की स्थापना की है, जो न केवल ब्रज क्षेत्र बल्कि देश की सबसे बड़ी गौशालाओं में से एक है. इस गौशाला में हजारों निराश्रित, बीमार और वृद्ध गायों की देखभाल की जाती है.