यमुना की बिगड़ती हालत पर बड़ा सवाल, आस्था के नाम पर कब तक बहता रहेगा प्रदूषण? सरकार से ज्यादा अब समाज को निभानी होगी जिम्मेदारी

Mathura News: भारत की पावन नदियों में यमुना नदी का विशेष स्थान है. करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और जीवन से जुड़ी यह नदी आज गंभीर प्रदूषण की मार झेल रही है. खासकर ब्रज क्षेत्र में मां के रूप में पूजी जाने वाली यमुना अब अपने ही भक्तों और इंसानी लापरवाही से बेहाल होती जा रही है. श्रीकृष्ण की लीलाओं की साक्षी रही यमुना का जल आज इतना दूषित हो चुका है कि कई स्थानों पर इसका पानी आचमन योग्य तो दूर, स्नान के लिए भी सुरक्षित नहीं माना जा रहा.

आखिर क्यों बिगड़ रही है यमुना की स्थिति?

विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों के अनुसार यमुना प्रदूषण के पीछे कई बड़े कारण हैं. दिल्ली से आगरा के बीच सबसे ज्यादा गंदगी नदी में गिरती है. औद्योगिक कचरा, सीवेज का सीधा प्रवाह, प्लास्टिक और पूजा सामग्री का अत्यधिक इस्तेमाल यमुना को लगातार जहरीला बना रहा है. वहीं धार्मिक स्थलों पर अव्यवस्थित भीड़ और स्वच्छता की कमी भी स्थिति को और गंभीर बना रही है. सबसे चिंताजनक बात यह है कि कई श्रद्धालु स्नान करने के बाद उसी प्रदूषित जल से आचमन भी कर लेते हैं. यह न केवल स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, बल्कि धार्मिक परंपराओं की मूल भावना के भी विपरीत माना जा रहा है.

आस्था और अज्ञानता के बीच उलझता समाज

धर्म हमेशा स्वच्छता, शुचिता और प्रकृति संरक्षण का संदेश देता है. आचमन जैसी पवित्र क्रिया शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन जब जल ही प्रदूषित हो तो उसका सेवन करना अंधविश्वास और अज्ञानता का संकेत बन जाता है. 'शुचिता ही पूजा है और संरक्षण ही सेवा' यह संदेश आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक दिखाई देता है.

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सरकार पर भी उठ रहे सवाल

यमुना शुद्धिकरण को लेकर वर्षों से योजनाएं और राजनीति होती रही, लेकिन जमीनी स्तर पर अपेक्षित परिणाम दिखाई नहीं दिए. विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को अब सख्त कदम उठाने होंगे. इसके तहत सभी नालों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ना, औद्योगिक इकाइयों पर कड़ी निगरानी, घाटों पर विशेष सफाई अभियान और जनजागरूकता कार्यक्रम बेहद जरूरी हैं.

लेकिन क्या सिर्फ सरकार जिम्मेदार है?

यमुना की बदहाली के लिए केवल प्रशासन को दोष देना पर्याप्त नहीं होगा. पिछले कई वर्षों में नदी बचाने के नाम पर अनेक आंदोलन, पदयात्राएं और प्रदर्शन हुए, लेकिन वास्तविक सफाई कार्य सीमित ही दिखाई दिया. सामाजिक संगठनों द्वारा आंदोलनों पर खर्च किए गए संसाधनों का एक हिस्सा भी यदि सीधे सफाई अभियानों में लगाया जाता, तो शायद यमुना की स्थिति कुछ बेहतर हो सकती थी.

समाज को निभानी होगी अपनी जिम्मेदारी

यदि वास्तव में यमुना को बचाना है तो हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी. हमें संकल्प लेना होगा कि यमुना में कचरा, प्लास्टिक और पूजा सामग्री नहीं डालेंगे, दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे, स्वच्छता अभियानों में सक्रिय भागीदारी करेंगे, धार्मिक कार्यों में भी विवेक और स्वच्छता का ध्यान रखेंगे. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अभी भी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी. यमुना केवल एक नदी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता की अमूल्य धरोहर है.

आओ मिलकर संकल्प लें,

न यमुना को गंदा करेंगे, न किसी को करने देंगे.

लेखक

कौशल किशोर ठाकुर जी महाराज

कथावाचक