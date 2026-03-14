15 साल बाद साधु के वेष में पति मिला तो महिला ने खोया आपा; बाल पकड़ पीटा, सड़क पर जमकर चले झाड़ू और घूंसे, जानें पूरा मामला

Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा में शनिवार को बीच सड़क पति-पत्नी का गजब हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. पत्नी ने 15 साल बाद पति को भगवा चोले में साधु के वेष में देखा, उसकी कार पर ईंट मारी और फिर सड़क पर गिराकर उसे घूंसों और झाड़ू से पीटा.
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कन्हैयालाल शर्मा/मथुरा: मथुरा के थाना बलदेव क्षेत्र में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. 15 साल पहले पत्नी और बच्चों को छोड़कर गया पति अचानक ही साधु के वेष में लौटा. सूचना मिलते ही पत्नी ने उसकी पीछा शुरू कर दिया और फिर बालों को पकड़ कर उसकी पिटाई कर दी. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.
पति को पहचानते ही ईंट मारी
घटना मांट रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग की है. उस समय फाटक बंद होने के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई थी. इसी बीच कार में बैठे सॉफ्टवेयर इंजीनियर रवि को उसकी पत्नी ने पकड़ लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, महिला ने पहले ईंट उठाकर कार के शीशे पर दे मारी, जिससे शीशा टूट गया और ईंट कार में बैठे रवि को लग गई.
महिला और उसके भाई ने सड़क पर गिराकर पीटा
जैसे ही रवि गुस्से में कार से बाहर निकला, महिला ने उसके बाल पकड़ लिए और सड़क पर गिराकर पीटना शुरू कर दिया. थोड़ी ही देर में महिला का भाई भी अपने दो साथियों के साथ वहां पहुंच गया. आरोप है कि उसने झाड़ू से इंजीनियर की पिटाई की, जबकि बाकी लोग थप्पड़ और घूंसे बरसाते रहे. चारों ने मिलकर इंजीनियर को कई बार जमीन पर गिराकर मारा, जिससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए.
पति पर दूसरी शादी का आरोप
बताया जा रहा है कि रवि नगला आलिया गांव का रहने वाला है. उसकी शादी 19 फरवरी 2007 को बल्देव क्षेत्र के गोठा गांव की रहने वाली रचनेश शर्मा से हुई थी. उनके दो बच्चे भी हैं. महिला का आरोप है कि उसका पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसने परिवार को धोखे में रखकर पंजाब में दूसरी शादी कर ली है. इसी बात से नाराज होकर उसने यह कदम उठाया.
वहीं रवि की मां सर्वेश का कहना है कि बहू कई साल से विवाद कर रही है. उनका आरोप है कि बहू ने उन्हें और उनके पति को मारपीट कर घर से निकाल दिया था और संपत्ति अपने नाम कराने का दबाव बना रही थी.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले गई. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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