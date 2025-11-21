Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3012549
Zee UP-UttarakhandMathura

Mathura News: खून से लथपथ मिली विवाहिता… सिर पर लगी थी गोली, महज 25 दिन पहले पति से लिया था तलाक

Mathura News: मथुरा जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब राहगीरों ने एक युवती को खून से लथपथ गिरी हुई देखा. तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. वहीं इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 21, 2025, 12:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Mathura News/कन्हैया लाल शर्मा: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक 23 वर्षीय महिला खून से लथपथ हालत में मिली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. राहगीर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को अत्यंत नाजुक बताया है. चिकित्सकों के अनुसार महिला के सिर में गोली मारी गई है.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना थाना जैंत क्षेत्र के जंगल की बताई जा रही है. घायल महिला की पहचान थाना गोविंदनगर के जगन्नाथपुरी निवासी खुशी (23) के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक खुशी की शादी महाविद्या कॉलोनी निवासी सूरज से हुई थी. मायके पक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि खुशी को गोली उसके पति ने ही मारी है.

 महिला ने पिता ने लगाया गंभार आरोप
महिला के पिता विपिन कुमार ने बताया कि पिछले छह माह से दंपती के बीच लगातार विवाद चल रहा था. करीब 25 दिन पहले दोनों के बीच तलाक का मामला भी दर्ज हो चुका है. पिता का आरोप है कि विवादों के चलते पति ने ही बेटी पर जानलेवा हमला किया.

Add Zee News as a Preferred Source

गोली लगने से हुई मौत
पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है. सीओ सदर संदीप कुमार ने बताया कि महिला का इलाज सिटी अस्पताल में चल रहा है. प्राथमिक जांच में सिर में गोली लगने की पुष्टि हुई है. गोली मारने के कारणों की जांच की जा रही है और सभी संभावित पहलुओं पर कार्रवाई की जा रही है. 

और पढे़ं:  ‘जूली… खोलो! अंदर क्या कर रही हो? दरवाजा खटखटाते हुए रोते-बिलखते रहे परिजन, प्रेम विवाह टूटने पर युवती ने तोड़ी सांसें

साहब! शादी नहीं हो रही थी तो... शाहजहांपुर में फर्जी दरोगा गिरफ्तार, वर्दी के आड़ में करता था ये काम

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !
 

TAGS

Mathura News

Trending news

Banke Bihari Corridor News
अब घर बैठे कर पाएंगे बांके बिहारी के दर्शन, कॉरिडोर पर भी हाई पावर कमेटी में मंथन
Lalitpur news
‘जूली… खोलो! अंदर क्या कर रही हो? दरवाजा खटखटाते हुए रोते-बिलखते रहे परिजन
Bareilly
ब्रेनवॉश कर अंबरीश से बनाया रजा! बरेली में धर्म परिवर्तन करने का चौंकाने वाला मामला
Ayodhya Ram Mandir Dhwajarohan
फिर दुल्हन की तरह सजी अयोध्या, इस दिन दिग्गजों का लगेगा जमावड़ा; बॉर्डर पर चौकसी
dehradun news
लक्सर से गिरफ्तार साइबर ठगी के सरगना को लेकर चौंकाने वाला खुलासा, सामने आया ये सच
Azamgarh Encounter
आजमगढ़ में 25 हजार के इनामिया शातिर गैंगस्टर का हाफ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली
bulandshahr accident news
बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, बस में टक्कर मार हाइवे पर पलटा ट्रक, एक की मौत
balrampur news
सपा नेता ने बृजभूषण शरण सिंह को खुली चुनौती देते हुए बोला तीखा हमला, मची हलचल
Delhi Blast Case Investigation
आतंकी शाहीन पर सूत्रों से बड़ा खुलासा,ATS की रडार पर B Team,अब हर राज से उठेगा पर्दा
Uttarakhand Cold Wave Alert
उत्तराखंड में सूखी ठंड का प्रकोप! बारिश न होने से लोगों का हाल बेहाल, पढ़ें अपडेट