Mathura News: खून से लथपथ मिली विवाहिता… सिर पर लगी थी गोली, महज 25 दिन पहले पति से लिया था तलाक

Mathura News: मथुरा जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब राहगीरों ने एक युवती को खून से लथपथ गिरी हुई देखा. तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. वहीं इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.
Mathura News/कन्हैया लाल शर्मा: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक 23 वर्षीय महिला खून से लथपथ हालत में मिली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. राहगीर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को अत्यंत नाजुक बताया है. चिकित्सकों के अनुसार महिला के सिर में गोली मारी गई है.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना थाना जैंत क्षेत्र के जंगल की बताई जा रही है. घायल महिला की पहचान थाना गोविंदनगर के जगन्नाथपुरी निवासी खुशी (23) के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक खुशी की शादी महाविद्या कॉलोनी निवासी सूरज से हुई थी. मायके पक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि खुशी को गोली उसके पति ने ही मारी है.
महिला ने पिता ने लगाया गंभार आरोप
महिला के पिता विपिन कुमार ने बताया कि पिछले छह माह से दंपती के बीच लगातार विवाद चल रहा था. करीब 25 दिन पहले दोनों के बीच तलाक का मामला भी दर्ज हो चुका है. पिता का आरोप है कि विवादों के चलते पति ने ही बेटी पर जानलेवा हमला किया.
गोली लगने से हुई मौत
पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है. सीओ सदर संदीप कुमार ने बताया कि महिला का इलाज सिटी अस्पताल में चल रहा है. प्राथमिक जांच में सिर में गोली लगने की पुष्टि हुई है. गोली मारने के कारणों की जांच की जा रही है और सभी संभावित पहलुओं पर कार्रवाई की जा रही है.
