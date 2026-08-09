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बेटी के प्यार में रोड़ा बना तो खत्म कर दिया पति का खेल! मूसली से सिर कुचला, यमुना किनारे फूंका शव

Mathura Murder Case: मथुरा से रिश्तों को तार-तार करने वाली खबर सामने आई है. यहां पत्नी और बेटी ने मिलकर शख्स को मौत के घाट उतार दिया. बताया जा रहा है कि मनोज सोनी अपनी बेटी के अफेयर में रोड़ा बन रहे थे. जिसके चलते मां-बेटी ने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए खौफनाक पटकथा लिख डाली. फिलहाल पुलिस ने मृतक की पत्नी, बेटी और बेटी के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 09, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:51 AM IST
बेटी के प्यार में रोड़ा बना तो खत्म कर दिया पति का खेल! मूसली से सिर कुचला, यमुना किनारे फूंका शव
Image Credit: Mathura Murder Case

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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