/बेटी के प्यार में रोड़ा बना तो खत्म कर दिया पति का खेल! मूसली से सिर कुचला, यमुना किनारे फूंका शव

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Mathura Murder Case/ कन्हैया लाल शर्मा: इंदौर की सोनम, मेरठ की मुस्कान और आगरा की रूबी...अभी इनको सभी भूले भी नहीं हैं. इससे पहले रिश्तों को शर्मसार करने वाले इन नामों की लिस्ट में मथुरा की नैना का नाम भी जुड़ गया है. उसने बेटी के अफेयर में रोड़ा बने पति को रास्ते से हटाने के लिए खौफनाक स्क्रिप्ट लिख डाली. पहले अपने पति को नशीला दूध पिलाया. उसके बाद लोहे की मूसली से सिर कुचल डाला. फिर बेटी और उसके प्रेमी के साथ मिलकर शव को स्कूटी पर ले जाकर यमुना के घाट पर फूंक दिया. तीन महीने तक इस सस्पेंस का ड्रामा चला. बहरहाल, अब इसका पर्दाफाश हो गया है.
रात को विवाद, फिर बनाया जहरीला प्लान
दरअसल, मथुरा के जयसिंहपुरा में रहने वाले मनोज सोनी की गलती बस इतनी सी थी कि उन्होंने अपनी छोटी बेटी के प्रेम संबंधों का विरोध कर दिया. यह बात पत्नी नैना और बेटी को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने मनोज को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली. 18 अप्रैल की रात घर में विवाद हुआ. फिर योजना के तहत मनोज को दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर दे दिया गया. जैसे ही मनोज अचेत हुए आरोपियों ने रसोई से इमामदस्ते की लोहे की भारी मूसली उठाई और मनोज के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर उनको मौत के घाट उतार दिया.
स्कूटी के बीच में रखा शव, अक्रूर घाट पर फूंका
मनोज की हत्या के बाद जो हुआ, वह किसी क्राइम थ्रिलर मूवी से कम नहीं था. नैना की बेटी और उसके प्रेमी ने मनोज के शव को एक कंबल में लपेटा. फिर शव को स्कूटी पर बीच में रखकर रात के अंधेरे में ही यमुना किनारे अक्रूर घाट के पास जंगलों में ले गए. साक्ष्य मिटाने और पहचान छिपाने के लिए दोनों ने शव पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़का और शव को आग लगा दी. इसके बाद शातिर नैना 21 अप्रैल को खुद गोविंद नगर थाने पहुंच गई और अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी. फिर उसने नाटक करते हुए अगले ही दिन अर्जी वापस भी ले ली.
पुलिस को गुमराह करने के लिए ड्रामा
हालांकि, जब परिजनों को उसपर शक हुआ तो मृतक के भाई रामबाबू ने 9 मई को पुलिस में मामला दर्ज करा दिया. फिर क्या था पुलिस भी हरकत में आ गई. पुलिस हरकत में आई तो 7 जून को नैना अपनी बेटी को लेकर घर में ताला बंद करके रातों-रात फरार हो गई. यह मामला मुख्यमंत्री पोर्टल तक पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने खोजबीन तेज कर दी. पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी. नैना की घबराहट बढ़ती गई. वह अपने मायके चली गई.
मायके में फूटा पाप का घड़ा, पिता के आगे टूटी
मायके में जब नैना के पिता ने सख्ती से पूछताछ की, तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई और उसने रो-रोकर पूरी खौफनाक दास्तान उगल दी. इसके बाद पिता ने तुरंत पुलिस को सबकुछ बता दिया. इसके बाद पुलिस टीम फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और डॉग स्क्वॉड के साथ अक्रूर घाट पहुंची. यमुना में पानी बढ़ने के चलते पूरा शव तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने मौके से जला हुआ कंबल, मनोज के जलाए गए कपड़े और दस्तावेजों की राख बरामद कर ली.
पुलिस ने आरोपी पत्नी नैना, उसकी बेटी और बेटी के प्रेमी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से तीनों को न्यायिक हिरासत में सीधे जेल भेज दिया गया. बहरहाल, अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के हाथों से नहीं बच सकता. रिश्तों के इस कत्ल ने एक बार फिर पूरे इलाके को झकझोर कर दिया है.
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