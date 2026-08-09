/बेटी के प्यार में रोड़ा बना तो खत्म कर दिया पति का खेल! मूसली से सिर कुचला, यमुना किनारे फूंका शव

स्कूटी के बीच में रखा शव, अक्रूर घाट पर फूंका

मनोज की हत्या के बाद जो हुआ, वह किसी क्राइम थ्रिलर मूवी से कम नहीं था. नैना की बेटी और उसके प्रेमी ने मनोज के शव को एक कंबल में लपेटा. फिर शव को स्कूटी पर बीच में रखकर रात के अंधेरे में ही यमुना किनारे अक्रूर घाट के पास जंगलों में ले गए. साक्ष्य मिटाने और पहचान छिपाने के लिए दोनों ने शव पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़का और शव को आग लगा दी. इसके बाद शातिर नैना 21 अप्रैल को खुद गोविंद नगर थाने पहुंच गई और अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी. फिर उसने नाटक करते हुए अगले ही दिन अर्जी वापस भी ले ली.