यमुना एक्सप्रेसवे हादसा: जले शवों की DNA से हुई शिनाख्त, 10 मृतकों की पहचान पुख्ता, परिजनों को सौंपी डेड बॉडी

Yamuna Expressway Accident: मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन-127 पर 16 दिसंबर को हुए भीषण सड़क हादसे में जान गंवाने वाले पीड़ितों की शिनाख्त की गुत्थी अब सुलझने लगी है. आगरा स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) से डीएनए रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मंगलवार को पोस्टमॉर्टम हाउस पर गमगीन माहौल के बीच शवों को उनके परिजनों को सौंपा गया.

शवों की शिनाख्त थी बड़ी चुनौती

भीषण सड़क हादसे के दौरान वाहनों में लगी आग के कारण शव इस कदर जल चुके थे कि उनकी सामान्य पहचान असंभव थी. एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि घटना के बाद कुल 15 अवशेष प्राप्त हुए थे. प्रशासन ने लापता लोगों के परिजनों को बुलाकर उनके DNA सैंपल लिए और जांच के लिए लैब भेजे.

11 शवों का मिलान किया गया

रिपोर्ट के अनुसार, 11 अवशेषों का मिलान हो गया है. इनमें से दो अवशेष एक ही व्यक्ति के थे. इस प्रकार अब तक कुल 10 व्यक्तियों की शिनाख्त पुख्ता हो चुकी है. मंगलवार को शिनाख्त की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चार परिवारों को शव सौंप दिए गए.

बस चालक की गई जान

जिनके शव सौंपे गए उनकी पहचान शताब्दी ट्रेवल्स की बस चलाने वाले सलीम के रूप में हुई है. सलीम भी इसी हादसे का शिकार हो गए थे. उनका परिवार कानपुर में रहता है. सलीम के बेटे और पिता के डीएनए मिलान के बाद शव परिजनों को सौंपा गया.

पिता को देखकर लौट रहे थे सलीम

वहीं, दूसरे शव की शिनाख्त नोएडा में सिलाई मास्टर सलीम के रूप में हुई है. सलीम अपने बीमार पिता से मिलकर इटावा से लौट रहे थे. उनकी पहचान उनके बच्चों के डीएनए सैंपल से हुई. अंबेडकरनगर के रहने वाले रोडवेज बस के चालक सुनील की शिनाख्त उनके 5 और 12 साल के बच्चों के डीएनए से की गई.

बाकी बचे शवों की पहचान की जा रही

जालौन के रहने वाले राघवेंद्र गाजियाबाद में काम करते थे. अपने परिवार के इकलौते सहारा थे. उनकी मौत की पुष्टि के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. एसएसपी ने बताया कि घटना के तुरंत बाद यूपी 112, फायर सर्विस और जिला प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू किया था. वर्तमान में 10 शवों को सौंपने की प्रक्रिया जारी है. शेष बचे अवशेषों और अन्य संदिग्धों के डीएनए परीक्षण की कार्यवाही अभी भी प्रयोगशाला में चल रही है.

