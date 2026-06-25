द्वापर युग की झलक और सुविधाएं

इस सिटी को भगवान कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं की थीम पर तैयार किया जा रहा है. यहां की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं.शहर में भगवान कृष्ण की 100 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी. यहां द्वापर युग के ब्रज और गांवों का अनुभव देने वाले विशेष थीम जोन बनाए जाएंगे.गीता के उपदेशों और कथाओं के लिए 12 भव्य मंच तैयार किए जाएंगे. मथुरा-वृंदावन के यातायात जाम से बचने के लिए एक्सप्रेसवे से बांके बिहारी मंदिर तक एक सीधी सड़क बनाई जा रही है. साथ ही, 17.5 हेक्टेयर में एक विशाल केंद्र बनेगा, जहाँ फूड कोर्ट, हस्तशिल्प बाजार और मल्टी-लेवल पार्किंग की सुविधा होगी.