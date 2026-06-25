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Mathura News: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) मथुरा-वृंदावन के पास एक बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रहा है, जिसे 'राया हेरिटेज सिटी' के नाम से जाना जाएगा. यह टाउनशिप न केवल पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगी
753 एकड़ में बसेगा नया संसार
यह भव्य प्रोजेक्ट लगभग 753 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है, जिसकी कुल अनुमानित लागत 7200 करोड़ रुपये है. यह विशाल 'राया अर्बन सेंटर' मास्टर प्लान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद, प्राधिकरण ने इस प्रोजेक्ट की डीपीआर (DPR) तैयार कर ली है और अब जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को गति दी जाएगी.
जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी और लोकेशन
राया हेरिटेज सिटी की सबसे बड़ी खूबी इसकी भौगोलिक स्थिति है. यह यमुना एक्सप्रेसवे के राया कट के पास स्थित है. जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यहां तक पहुंचने में मात्र 40 से 45 मिनट का समय लगेगा. अलीगढ़ और मथुरा के बीच स्थित होने के कारण, यह शहर न केवल स्थानीय निवासियों के लिए सुलभ होगा, बल्कि दिल्ली-एनसीआर से आने वाले लोगों के लिए भी एक प्राइम लोकेशन बन जाएगा.
द्वापर युग की झलक और सुविधाएं
इस सिटी को भगवान कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं की थीम पर तैयार किया जा रहा है. यहां की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं.शहर में भगवान कृष्ण की 100 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी. यहां द्वापर युग के ब्रज और गांवों का अनुभव देने वाले विशेष थीम जोन बनाए जाएंगे.गीता के उपदेशों और कथाओं के लिए 12 भव्य मंच तैयार किए जाएंगे. मथुरा-वृंदावन के यातायात जाम से बचने के लिए एक्सप्रेसवे से बांके बिहारी मंदिर तक एक सीधी सड़क बनाई जा रही है. साथ ही, 17.5 हेक्टेयर में एक विशाल केंद्र बनेगा, जहाँ फूड कोर्ट, हस्तशिल्प बाजार और मल्टी-लेवल पार्किंग की सुविधा होगी.
आम लोगों के लिए क्या है खास?
दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में बढ़ती कीमतों के कारण घर खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं रही. राया हेरिटेज सिटी उन लोगों को एक आधुनिक और व्यवस्थित टाउनशिप में अपना घर बनाने का मौका देगी, जो धार्मिक महत्व और आधुनिक सुविधाओं के बीच सामंजस्य चाहते हैं. यह प्रोजेक्ट पर्यटन के साथ-साथ आवासीय और कमर्शियल निवेश के लिए एक बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा.