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मथुरा-वृंदावन और अलीगढ़ के बीच बसेगा खूबसूरत शहर, श्रीकृष्ण की नगरी में बसने का सुनहरा मौका!

Mathura Vrindavan News: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) मथुरा-वृंदावन के पास एक बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रहा है, जिसे 'राया हेरिटेज सिटी' के नाम से जाना जाएगा.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 25, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:30 PM IST
मथुरा-वृंदावन और अलीगढ़ के बीच बसेगा खूबसूरत शहर, श्रीकृष्ण की नगरी में बसने का सुनहरा मौका!
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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