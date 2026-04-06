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वृंदावन की भीड़ कम करने का YEIDA ने निकाला फार्मूला, यमुना किनारे बनाई जाएगी पिलग्रिम गेटवे सेंटर

Mathura News: मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) द्वारा प्रस्तावित हेरिटेज सिटी परियोजना से पहले एक और महत्वपूर्ण योजना आकार ले रही है. यीडा अब “पिलग्रिम गेटवे सेंटर” विकसित करने जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य वृंदावन में बढ़ती भीड़ और यातायात के दबाव को कम करना है

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 06, 2026, 05:48 PM IST
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वृंदावन की भीड़ कम करने का YEIDA ने निकाला फार्मूला, यमुना किनारे बनाई जाएगी पिलग्रिम गेटवे सेंटर

Mathura News:  उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) द्वारा प्रस्तावित हेरिटेज सिटी परियोजना से पहले एक और महत्वपूर्ण योजना आकार ले रही है. यीडा अब “पिलग्रिम गेटवे सेंटर” विकसित करने जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य वृंदावन में बढ़ती भीड़ और यातायात के दबाव को कम करना है. यह परियोजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर विकसित की जाएगी.

पार्किंग और सड़क निर्माण पर जोर
इस पिलग्रिम गेटवे सेंटर के तहत दो प्रमुख कार्य किए जाएंगे. पहला, यमुना नदी के किनारे लगभग 17.5 हेक्टेयर क्षेत्र में विशाल पार्किंग विकसित की जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं के वाहनों को शहर के भीतर प्रवेश करने की आवश्यकता कम होगी. दूसरा, करीब 4.1 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा, जो इस सेंटर को मुख्य मार्गों से जोड़ेगी.

इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा एनएच-44 को यमुना एक्सप्रेसवे के 101 किलोमीटर माइलस्टोन से जोड़ने के लिए 15.3 किलोमीटर लंबी सड़क भी बनाई जा रही है. यह नई सड़क प्रस्तावित सस्पेंशन ब्रिज के माध्यम से पिलग्रिम गेटवे सेंटर को जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी.

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श्रद्धालुओं की सुविधा को मिलेगा बढ़ावा
अधिकारियों के अनुसार, वृंदावन आने वाले लगभग 90 प्रतिशत श्रद्धालु एक ही दिन में दर्शन कर लौट जाते हैं. अधिकांश श्रद्धालु सीधे बांके बिहारी मंदिर पहुंचते हैं, जिससे शहर में भारी भीड़ और जाम की स्थिति बन जाती है. नई योजना के तहत श्रद्धालु सीधे पार्किंग स्थल तक पहुंचेंगे और वहां से ई-रिक्शा या पैदल मंदिर तक जाएंगे। इससे शहर के भीतर यातायात का दबाव कम होगा.पार्किंग स्थल पर ही भोजन और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

जमीन अधिग्रहण और आगे की प्रक्रिया
यमुना प्राधिकरण के एसीईओ शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि परियोजना के लिए किसानों की सहमति से जमीन खरीदी जाएगी और इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी.वहीं, मथुरा में प्रस्तावित 750 एकड़ में हेरिटेज सिटी परियोजना की डीपीआर पहले ही स्वीकृत हो चुकी है. हाल ही में यीडा चेयरमैन आलोक कुमार ने साइट का निरीक्षण भी किया है. छह अप्रैल को लखनऊ में होने वाली बैठक में इस परियोजना के टेंडर प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी.

यह भी पढ़ें : यूपी में बन रहा एक और हाईस्पीड एक्सप्रेसवे! अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू, 50 गावों में जमीन की खरीद-फरोख्त पर लगी पाबंदी

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