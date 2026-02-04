Advertisement
मथुरा में गरजा बाबा का बुलडोजर! CM योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट से हटा अतिक्रमण, 400 करोड़ की बेशकीमती जमीन मुक्त

Mathura News: सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर भू माफिया ने अवैध कब्जा कर रखा था. बुधवार को अवैध निर्माण पर YEIDA का कड़ा प्रहार देखने को मिला है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 04, 2026, 07:22 PM IST
Mathura News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट हेरिटेज सिटी की राह में रोड़ा बन रहे अवैध निर्माणों पर बुधवार को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) का कड़ा प्रहार देखने को मिला. भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्राधिकरण के बुलडोजर ने यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे अवैध रूप से बन रहे होटलों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और काटी जा रही अवैध कॉलोनियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. इस एक्शन से पूरे क्षेत्र के भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारकों में हड़कंप मच गया है.

मथुरा में अवैध निर्माण पर कड़ा प्रहार
प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई हेरिटेज सिटी के नियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए की गई है. इस दौरान लगभग 400 करोड़ रुपये की बेशकीमती भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया. प्राधिकरण का कहना है कि ये निर्माण बिना किसी तकनीकी स्वीकृति या नक्शा पास कराए किए जा रहे थे, जो भविष्य की विकास योजनाओं में बाधक थे. 

बिना अनुमति कर लिया था अवैध कब्जा 
कार्यवाही का नेतृत्व कर रहे यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण के OSD शैलेंद्र प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा. यह क्षेत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट 'हेरिटेज सिटी' के अंतर्गत आता है. यहां बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का व्यावसायिक निर्माण करना अवैध है. इन लोगों को पहले ही नियमानुसार नोटिस दिए जा चुके थे, लेकिन निर्माण कार्य नहीं रोका गया. आज की कार्यवाही पहले दिए गए नोटिसों और विधिक प्रक्रिया के पालन के बाद ही की गई है. 

मंदिर तोड़ने पर लोगों में रोष 
अभियान के दौरान उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब बुलडोजर एक निर्माणाधीन मंदिर पर चला. भगवान श्रीराम और माता जानकी के इस मंदिर के विध्वंस को लेकर स्थानीय लोगों और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने गहरा रोष व्यक्त किया. 

प्राधिकरण ने लगाया अपना बोर्ड 
विरोध की आशंका को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और पीएसी तैनात रही. प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि एक्सप्रेसवे के अधिसूचित क्षेत्र में यदि भविष्य में भी बिना अनुमति कोई निर्माण होता है, तो उसे इसी तरह ध्वस्त किया जाएगा. फिलहाल, मुक्त कराई गई भूमि पर प्राधिकरण ने अपना बोर्ड लगा दिया है. 

शाम को गरजा बुलडोजर
बता दें कि योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट हेरिटेज सिटी को यमुना नदी के किनारे बसाया जा रहा है. इसके लगभग दो हेक्टेयर क्षेत्रफल में अवैध कब्जा हो गया था. बुधवार शाम को अवैध कब्जा हटाया गया. इस दौरान कई दुकानें और ढाबों को तोड़ दिया गया. बिना अनुमति के ही अवैध कब्जाकर ढाबों का निर्माण कर लिया गया था. यहां अराजकतत्वों का जमावड़ा भी लगता था.

