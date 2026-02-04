भागवत की शिक्षा लेने आए युवक ने दुनिया को कहा 'गुडबाय' ! इंस्टाग्राम रील बनी आख़िरी संदेश

मथुरा न्यूज/कन्हैया लाल शर्मा : धर्मनगरी मथुरा के वृंदावन से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. यहां भागवत की शिक्षा लेने आए 25 वर्षीय युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला ही खत्म कर ली. इस घटना ने न सिर्फ उसके परिवार, बल्कि पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है. चौंकाने वाली बात यह रही कि आत्महत्या से ठीक पहले युवक ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक रील पोस्ट की थी, जिसे अब पुलिस “डिजिटल सुसाइड नोट” के तौर पर जांच रही है.

जानें पूरा मामला क्या ?

दरअसल, मृतक की पहचान प्रयागराज मंडल के हरदोई जिले के दुर्गवन गांव निवासी सागर पुत्र राजन के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, सागर करीब आठ महीने पहले बड़े अरमानों के साथ वृंदावन आया था. वह थाना वृंदावन क्षेत्र स्थित ‘श्याम कुटी’ में रहकर भागवत कथा की पढ़ाई कर रहा था. सागर अपने परिवार का इकलौता बेटा था और घर की सारी उम्मीदें उसी से जुड़ी हुई थीं. परिजन बताते हैं कि वह धार्मिक प्रवृत्ति का, शांत और सरल स्वभाव का युवक था.

रात 10 बजे कमरे में मिला शव

घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है. जब काफी देर तक सागर के कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो उसके साथ रहने वाले साथियों को अनहोनी की आशंका हुई. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए. सागर का शव फंदे से लटका हुआ था.पुलिस ने शव को नीचे उतारकर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

सोशल मीडिया पर ‘डिजिटल सुसाइड नोट’

इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पता चला कि सागर ने मौत से कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पर एक भावुक रील पोस्ट की थी. इस रील में उसने जिंदगी और दुनिया को अलविदा कहने जैसे भाव व्यक्त किए थे. पुलिस इस रील को सुसाइड नोट की तरह मानकर जांच कर रही है. साथ ही सागर के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल और सोशल मीडिया गतिविधियों को खंगाला जा रहा है, ताकि आत्महत्या के पीछे की असल वजह सामने आ सके.

इलाके में शोक, मां का रो-रोकर बुरा हाल

घटना की सूचना मिलते ही परिजन वृंदावन पहुंचे. पोस्टमार्टम गृह पर जैसे ही मां ने बेटे का शव देखा, वह फूट-फूटकर रो पड़ीं। परिवार का कहना है कि सागर ने कभी किसी परेशानी का जिक्र नहीं किया था. पुलिस के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण और समय की पुष्टि हो सकेगी. फिलहाल पूरे इलाके में शोक का माहौल है.