Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3097476
Zee UP-UttarakhandMathura

भागवत की शिक्षा लेने आए युवक ने दुनिया को कहा 'गुडबाय' ! इंस्टाग्राम रील बनी आख़िरी संदेश

Mathura News: वृंदावन में भागवत की शिक्षा लेने आए एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला ही खत्म कर ली. चौंकाने वाली बात यह रही कि आत्महत्या से ठीक पहले युवक ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक रील पोस्ट की थी, जिसे अब पुलिस “डिजिटल सुसाइड नोट” के तौर पर जांच रही है. 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 04, 2026, 11:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भागवत की शिक्षा लेने आए युवक ने दुनिया को कहा 'गुडबाय' ! इंस्टाग्राम रील बनी आख़िरी संदेश

मथुरा न्यूज/कन्हैया लाल शर्मा : धर्मनगरी मथुरा के वृंदावन से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. यहां भागवत की शिक्षा लेने आए 25 वर्षीय युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला ही खत्म कर ली. इस घटना ने न सिर्फ उसके परिवार, बल्कि पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है. चौंकाने वाली बात यह रही कि आत्महत्या से ठीक पहले युवक ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक रील पोस्ट की थी, जिसे अब पुलिस “डिजिटल सुसाइड नोट” के तौर पर जांच रही है. 

जानें पूरा मामला क्या ?
दरअसल, मृतक की पहचान प्रयागराज मंडल के हरदोई जिले के दुर्गवन गांव निवासी सागर पुत्र राजन के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, सागर करीब आठ महीने पहले बड़े अरमानों के साथ वृंदावन आया था. वह थाना वृंदावन क्षेत्र स्थित ‘श्याम कुटी’ में रहकर भागवत कथा की पढ़ाई कर रहा था. सागर अपने परिवार का इकलौता बेटा था और घर की सारी उम्मीदें उसी से जुड़ी हुई थीं. परिजन बताते हैं कि वह धार्मिक प्रवृत्ति का, शांत और सरल स्वभाव का युवक था.

रात 10 बजे कमरे में मिला शव
घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है. जब काफी देर तक सागर के कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो उसके साथ रहने वाले साथियों को अनहोनी की आशंका हुई. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए. सागर का शव फंदे से लटका हुआ था.पुलिस ने शव को नीचे उतारकर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर ‘डिजिटल सुसाइड नोट’
इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पता चला कि सागर ने मौत से कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पर एक भावुक रील पोस्ट की थी. इस रील में उसने जिंदगी और दुनिया को अलविदा कहने जैसे भाव व्यक्त किए थे. पुलिस इस रील को सुसाइड नोट की तरह मानकर जांच कर रही है. साथ ही सागर के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल और सोशल मीडिया गतिविधियों को खंगाला जा रहा है, ताकि आत्महत्या के पीछे की असल वजह सामने आ सके.

इलाके में शोक, मां का रो-रोकर बुरा हाल
घटना की सूचना मिलते ही परिजन वृंदावन पहुंचे. पोस्टमार्टम गृह पर जैसे ही मां ने बेटे का शव देखा, वह फूट-फूटकर रो पड़ीं। परिवार का कहना है कि सागर ने कभी किसी परेशानी का जिक्र नहीं किया था. पुलिस के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण और समय की पुष्टि हो सकेगी. फिलहाल पूरे इलाके में शोक का माहौल है.

 

TAGS

Mathura News

Trending news

Mathura News
भागवत की शिक्षा लेने आए युवक ने कहा 'गुडबाय' ! इंस्टाग्राम रील बनी आख़िरी संदेश
UP Road Accident
बिजनौर में पिता-बेटी की दर्दनाक मौत ! ओवरलोड और तेज रफ्तार बनी वजह
allahabad high court news
यूपी पुलिस की गलत गिरफ्तारी पर उठे सवाल, पीड़ित को देना होगा 1 लाख रुपये मुआवजा
Gorakhpur News
बाइक से आए बदमाश, फिर कार्यक्रम से लौट रहे BJP नेता पर बरसा दी तड़ातड़ गोलियां
Ghaziabad News
एक साथ करती थी हर काम, फिर साथ ही दी अपनी जान, 3 बहनों ने 9वीं मंजिल से लगाई छलांग
Varanasi Encounter
24 से ज्यादा मुकदमे, काशी में हुआ ढेर, जानिए कौन है सुपारी किलर बनारसी यादव?
uttarakhand rain alert
घने कोहरे में लिपटे ये जनपद, जानें पश्चिमी विक्षोभ गुजरने के बाद कैसा रहेगा मौसम?
up breaking news
UP Breaking News Live: वाराणसी में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 1 लाख का इनामी शूटर बनारसी यादव ढेर; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Raja Bhaiya
राजा भैया को बड़ी राहत, पत्नी भानवी सिंह के मुकदमे में दिल्ली की कोर्ट का फैसला
Lucknow news
कौन हैं डॉ. देवाशीष शुक्ला? योगी सरकार ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी