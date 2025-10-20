Mathura News: दीपावली पर मांस की दुकान बंद कराने को लेकर बवाल, सनातन धर्म कार्यकर्ता पर 20 लोगों ने किया जानलेवा हमला

Mathura News/कन्हैया लाल शर्मा: ब्रजभूमि में पावन पर्व दीपावली के अवसर पर मांस की दुकानें बंद रखने का विनम्र निवेदन करना एक स्थानीय सनातन धर्म कार्यकर्ता के लिए जानलेवा साबित होते-होते बचा. सदर बाजार थाना हाईवे क्षेत्र में शुक्रवार (17 अक्टूबर 2025) शाम को यह घटना तब हुई, जब कार्यकर्ता पर लगभग 20 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया.

क्या है पूरा मामला?

पीड़ित कार्यकर्ता दीपक तिवारी (पुत्र पुरुषोत्तम तिवारी, निवासी अडींग) ने थाना हाईवे में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है. दीपक तिवारी ने पुलिस को बताया कि वह सनातन धर्म के उत्थान के लिए सक्रिय रूप से कार्य करते हैं. उन्हें सूचना मिली थी कि बृजभूमि की सीमा में कुछ स्थानों पर अवैध रूप से मांस की बिक्री की जा रही है.शाम लगभग 4 बजे, दीपक तिवारी उन दुकानदारों के पास गए और उनसे आग्रह किया कि दीपावली जैसे प्रमुख त्योहार की पवित्रता को देखते हुए वे अपनी दुकानें बंद रखें.

जानलेवा हमले का आरोप

शिकायतकर्ता के अनुसार, उनके शांतिपूर्ण निवेदन पर विवाद शुरू हो गया और स्थिति बिगड़ गई. समुदाय विशेष के आरोपियों और उनके सहयोगियों ने मिलकर उन पर हमला कर दिया. दीपक तिवारी ने आरोप लगाया है कि लगभग 20 लोगों ने एकजुट होकर उन पर जानलेवा हमला किया और उन्हें मारने की कोशिश की. शिकायत में उन्होंने हमले में शामिल मुख्य आरोपियों के नाम भी दर्ज कराए हैं, जिनमें मुंशी, मुवारिक, मुबिन और रहीश शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस से कठोर कार्रवाई की मांग

घायल दीपक तिवारी ने थाना प्रभारी से निवेदन किया है कि इन सभी हमलावरों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि अवैध रूप से मांस की बिक्री करने वाले असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं, और इस तरह के कृत्य से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है. उन्होंने मांग की कि दोषियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई हो ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनी रहे. पुलिस ने कार्यकर्ता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए तुरंत जांच शुरू कर दी है.

और पढे़ं; त्योहार पर सुरक्षा की जगह वसूली! डायल 112 की त्यौहारी वसूली का वीडियो वायरल, गोरखपुर पुलिस पर उठे सवाल

