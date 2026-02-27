Advertisement
Mathura News: श्रद्धालु ध्यान दें! बांके बिहारी मंदिर में यूट्यूबर्स बैन, सिर्फ इन्हें ही मिलेगी एंट्री, जानिए क्यों बने सख्त नियम?

Banke Bihari Mandir News: वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में अनाधिकृत यूट्यूबर्स पर पाबंदी लगा दी गई है. इसके साथ ही मान्यता प्राप्ता मीडिया कर्मियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. दर्शन व्यवस्था को सुगम बनाने और भीड़ प्रबंधन को प्रशासन ने यह फैसला लिया है. जानिए क्या है इसकी बड़ी वजह?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Feb 27, 2026, 09:45 AM IST
Mathura News
Mathura News

Banke Bihari Mandir News: दुनिया भर में मशहूर व प्राचीन मथुरा के वृंदावन स्थित ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. अब इस मंदिर में अनाधिकृत यूट्यूबर्स पर बैन लगा दिया गया है. सिर्फ मान्यता प्राप्त मीडिया को ही मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी. यह फैसला में श्री बांके बिहारी के दर्शन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए लिया गया है. साथ ही इससे भीड़ प्रबंधन को भी प्रशासन दुरुस्त कर पाएगा.

किसे मिलेगा मंदिर में प्रवेश?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एवं मंदिर समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार और जिला मजिस्ट्रेट/सदस्य सचिव चन्द्र प्रकाश सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि मंदिर परिसर में केवल मान्यता प्राप्त और अधिकृत मीडिया कर्मियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी. इसे लेकर प्रशासन की तरफ से आदेश भी जारी किया गया है.

ये यूट्यूबर्स खड़ी करते हैं परेशानी 
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, मंदिर परिसर में अनाधिकृत, अपंजीकृत और गैर-मान्यता प्राप्त यूट्यूबर्स एवं सोशल मीडिया संचालकों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि ये संचालक न केवल भ्रामक खबरें फैलाते हैं, बल्कि इनके वीडियो बनाने के तरीके से आम श्रद्धालुओं को दर्शन करने में भारी असुविधा होती है. इससे मंदिर के सुरक्षा घेरे और भीड़ नियंत्रण में भी गंभीर समस्याएं होती हैं.

मीडिया कर्मियों के लिए ये है दिशा-निर्देश
प्रशासन ने वास्तविक मीडिया संस्थानों के प्रति उदार रुख अपनाया है. साथ ही उनके लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं. ताकि किसी को कोई परेशानी न हो. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मान्यता प्राप्त और पंजीकृत मीडिया बंधुओं के प्रवेश पर कोई रोक नहीं है. सभी पत्रकारों को मंदिर में प्रवेश के समय अपना वैध पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा. अधिकृत मीडिया कर्मी सुव्यवस्थित तरीके से कवरेज कर सकेंगे. ताकि भक्तों को कोई परेशानी न हो.

प्रशासन ने क्यों लिया ये फैसला?
दरअसल, हाल के दिनों में ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है. ऐसे में यूट्यूबर्स भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में कैमरा और ट्राइपॉड लगाकर रास्ता रोक देते हैं. जिसकी लगातार मंदिर प्रशासन को मिल रही थी. इन्हीं शिकायतों के बाद प्रशासन में यह कदम उठाया गया है. प्रशासन का मुख्य उद्देश्य मंदिर की गरिमा बनाए रखना और दर्शनार्थियों के लिए सुलभ वातावरण तैयार करना है.

Shri Banke Bihari templeyoutubers bannedCrowd managementMathura NewsI-CardMathura Banke Bihari Temple

