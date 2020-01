अदनान सामी को पद्मश्री दे सकते हैं तो PAK मुस्लिमों को CAA में शामिल क्यों नहीं कर सकते: मायावती

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अदनाम सामी को पद्मश्री दिए जाने के बहाने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने ट्वीट कर पूछा कि अगर अदनान सामी पद्मश्री से सम्मानित किए जा सकते हैं तो पाकिस्तानी मुसलमानों को नागरिकता संशोधन कानून में शामिल क्यों नहीं किया जा सकता?

मायावती ने ट्वी किया, 'पाकिस्तानी मूल के गायक अदनान सामी को जब बीजेपी सरकार नागरिकता और पद्मश्री से भी सम्मानित कर सकती है तो फिर जुल्म-ज्यादती के शिकार पाकिस्तानी मुसलमानों को वहां के हिन्दू, सिख, ईसाई आदि की तरह यहां CAA के तहत पनाह क्यों नहीं दे सकती है? अतः केन्द्र CAA पर पुनर्विचार करे तो बेहतर होगा.'

आपक बता दें कि अदनान सामी को साल 2014 में मोदी सरकार ने ही भारत की नागरिकता दी थी. अब अदनान सामी को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मोदी सरकार ने पद्मश्री सम्मान से नवाजने की घोषणा की है. इसको लेकर विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर हमलावर हैं और यह दुहाई दे रही हैं कि अदनान सामी के पिता पाकिस्तानी एयरफोर्स में पायलट थे. उन्होंने 1965 के युद्ध में भारतीय सेना पर बमबारी की थी.

The greatest moment for any Artiste is to be appreciated & recognised by his/her government. I am overwhelmed with infinite gratitude for being honoured with the ‘Padma Shri’ by the Government of India.

It has been a 34 years musical journey..

‘Bohot Shukriya’!!#PadmaAwards

— Adnan Sami (@AdnanSamiLive) January 25, 2020