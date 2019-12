मायावती ने कहा, यूपी और दिल्ली की पुलिस को हैदराबाद पुलिस से प्रेरणा लेनी चाहिए

लखनऊ: हैदाराबाद (Hyderabad) में एक महिला वेटनेरी डॉक्टर के गैंगेरेप और हत्या (Hyderabad gangrape) के आरोपियों के एनकाउंटर (encounter) में मारे जाने पर बीएसपी प्रमुख मायावती (mayawati) ने कहा है कि यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस को हैदराबाद पुलिस से प्रेरणा लेनी चाहिए. पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं लेकिन राज्य सरकार सो रही है.

बीएसपी ने कहा, 'उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं लेकिन राज्य सरकार सो रही है. यहां की पुलिस और दिल्ली पुलिस को हैदराबाद पुलिस से प्रेरणा लेनी चाहिए लेकिन यहां अपराधियों से राज्य के मेहमानों की तरह व्यवहार किया जाता है. यूपी में इस वक्त जंगल राज्य है.'

Mayawati: Crimes against women are on the rise in Uttar Pradesh, but the state government is sleeping.Police here and also in Delhi should take inspiration from Hyderabad Police,but unfortunately here criminals are treated like state guests, there is jungle raj in UP right now pic.twitter.com/KeN53KCV4A

— ANI UP (@ANINewsUP) December 6, 2019