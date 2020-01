UP: कमिश्नरी सिस्टम पर मायावती ने कसा तंज, पूर्व पुलिस अधिकारियों ने किया स्वागत

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने के फैसले पर सोमवार को योगी कैबिनेट ने मुहर लगा दी. राज्य सरकार के इस फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट के जरिए तंज कसा है. मायावती ने ट्वीट किया, 'उत्तर प्रदेश में केवल कुछ जगह पुलिस व्यवस्था बदलने से नहीं बल्कि आपराधिक तत्वों के विरुद्ध दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सख़्त कानूनी कार्रवाई करने से ही प्रदेश की बदहाल कानून-व्यवस्था में सही सुधार आ सकता है. जिसकी तरफ सरकार को जरुर ध्यान देना चाहए.'

वर्तमान और पूर्व पुलिस अधिकारियों ने किया फैसले का स्वागत

वहीं उत्तर प्रदेश के वर्तमान डीजीपी ओपी सिंह समेत कई पूर्व पुलिस अधिकारियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। पूर्व अधिकारियों में पूर्व डीजीपी बृजलाल, डीजीपी विक्रम सिंह और डीजीपी केएल गुप्ता ने योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि पुलिस कमिश्नरी सिस्टम बहुत पहले ही लागू हो जाना चाहिए था. उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने लखनऊ व नोएडा में कमिश्नर प्रणाली लागू करने पर कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है. सरकार ने बहुत बेहतर व्यवस्था लागू की है।

We are grateful to Hon'ble CM, Shri @myogiadityanath ji for his historic decision on the Commissionerate system. With this comes greater responsibility to deliver. We are committed to better policing that is required to deal with emerging challenges in metropolitan areas. pic.twitter.com/y2Hv46VzH6

