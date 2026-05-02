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'बेटी पर गलत नजर थी...' लिव-इन पार्टनर ने प्रेमी को मारी गोली, रोज की दरिंदगी से टूट चुकी थी प्रेमिका!

Bijnor News:  बिजनौर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने ही लिव-इन पार्टनर की गोली मारकर हत्या कर दी. जब इस घटना की वजह सामने आई तो सभी लोग चौंक गए. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 02, 2026, 05:09 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

राजवीर चौधरी / बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले का थाना नगीना देहात पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक की लिव-इन पार्टनर महिला प्रेमिका को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी महिला ने लगातार हो रहे उत्पीड़न, मारपीट और बेटी पर गलत नजर रखने से परेशान होकर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

क्या है पूरा मामला?
पुलिस के मुताबिक 29 अप्रैल 2026 की सुबह करीब 8:30 बजे थाना नगीना देहात क्षेत्र के ग्राम जुलाहापुरा के जंगल में एक युवक का शव मिलने की सूचना मिली थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान 25 वर्षीय अनुज पुत्र विनय निवासी ग्राम जुलाहापुरा थाना नगीना देहात के रूप में कराई. जांच के दौरान मृतक के दाहिने कान के पास गोली लगने के निशान पाए गए. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था. मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कई टीमों का गठन कर जांच शुरू की.

पूछताछ में महिला ने कबूला हत्या का राज
जांच के दौरान पुलिस को मृतक के संपर्क में रहने वाली शोभा नाम की महिला पर शक हुआ. पुलिस ने आरोपी महिला शोभा पत्नी सतेन्द्र निवासी ग्राम भनेडा थाना किरतपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया. पुलिस के अनुसार पूछताछ में शोभा ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2011 में सतेन्द्र से हुई थी और उसकी एक करीब 9 वर्षीय बेटी है. वर्ष 2023 में पति से विवाद के बाद वह अलग रहने लगी थी. इसी दौरान वर्ष 2024 में उसकी मुलाकात अनुज से हुई और दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगे.

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मारपीट, धमकी और बेटी पर गलत नजर का आरोप
आरोपी महिला ने पुलिस को बताया कि अनुज अक्सर उसके साथ मारपीट करता था और उसके आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देता था. इतना ही नहीं, उसने महिला की बहन के साथ भी छेड़छाड़ की थी. विरोध करने पर मारपीट हुई, जिसके बाद उसके खिलाफ नजीबाबाद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और वह जेल भी गया था. 

महिला के अनुसार जेल से बाहर आने के बाद भी अनुज की हरकतों में कोई बदलाव नहीं आया. वह अपने दोस्तों को घर लाकर गलत गतिविधियां करता था और पैसों की मांग करता था. आरोपी महिला ने यह भी आरोप लगाया कि अनुज उसकी नाबालिग बेटी पर भी गलत नजर रखने लगा था और अपने दोस्तों के साथ भी महिला पर संबंध बनाने का दबाव डालता था.

घटना वाली रात क्या हुआ?
पुलिस पूछताछ में महिला ने बताया कि 28 अप्रैल 2026 की रात अनुज उसे एक कैफे में ले गया, जहां दोनों काफी देर तक बैठे रहे. इसके बाद रात करीब 10 बजे वह उसे गांव की तरफ जंगल में ले गया. वहां अनुज ने पहले उसके साथ संबंध बनाए और बाद में उसके साथ मारपीट शुरू कर दी.

महिला ने बताया कि वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी और उसने खुद को खत्म करने का भी विचार किया, लेकिन बेटी का ख्याल आते ही उसने अनुज के पास मौजूद तमंचा उठाया और उसे गोली मार दी. गोली लगते ही अनुज की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद वह वहां से फरार हो गई.

तमंचा और कारतूस बरामद
थाना नगीना देहात पुलिस ने आरोपी महिला की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया है. बरामदगी के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बढ़ा दी हैं. फिलहाल पुलिस आरोपी महिला को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है.

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