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सोनभद्र में टला बड़ा हादसा, ओबरा बांध से अचानक छूटा पानी, नदी के बीच टापू पर फंसीं 11 जिंदगियां

Sonbhadra News: ओबरा के रेणुका छठ घाट पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब घूमने आए लोग नदी के बीच बने टापू पर पहुंच गए और अचानक बढ़े जलस्तर के कारण वहीं फंसकर रह गए.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 23, 2026, 11:00 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:00 PM IST
सोनभद्र में टला बड़ा हादसा, ओबरा बांध से अचानक छूटा पानी, नदी के बीच टापू पर फंसीं 11 जिंदगियां

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