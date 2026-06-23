अरविंद दुबे/सोनभद्र: सोनभद्र के ओबरा में एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया, जब रेणुका घाट घूमने पहुंचे 11 लोग अचानक बढ़े जलस्तर के कारण नदी के बीच बने टापू में फंस गए. ओबरा बांध से पानी छोड़े जाने के बाद देखते ही देखते नदी का बहाव तेज हो गया और टापू चारों तरफ से पानी से घिर गया. अंधेरा होने के बीच घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस, स्थानीय युवकों और जनप्रतिनिधियों की मदद से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इस घटना ने एक बार फिर घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था और चेतावनी तंत्र की पोल खोल दी है.